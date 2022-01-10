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    手推車、居服員一家3口確診 3人均有接觸者確診

    手推車人員與居服員夫妻的可能傳播鏈發展引發外界關注，已確診的一家3口都有其他接觸者確診，指揮中心指揮官陳時中表示，全案以居服員為核心，但目前服務的其餘7個家庭、12人都已採檢陰性。（圖由指揮中心提供）

    手推車人員與居服員夫妻的可能傳播鏈發展引發外界關注，已確診的一家3口都有其他接觸者確診，指揮中心指揮官陳時中表示，全案以居服員為核心，但目前服務的其餘7個家庭、12人都已採檢陰性。（圖由指揮中心提供）

    2022/01/10 16:13

    〔記者林惠琴／台北報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，手推車人員與居服員夫妻的可能傳播鏈發展引發外界關注，已確診的一家3口都有其他接觸者確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全案以居服員為核心，但目前服務的其餘7個家庭、12人都已採檢陰性。

    桃機手推車人員案17473與妻子居服員案17472，以及他們未滿10歲的兒子案17504都確診，且都與其他人存在互相傳染的可能性。

    其中，案17473與另一名手推車人員案17453每天有共乘車輛，搭乘者共計4人，其餘2人採檢陰性。不過，今日再新增確診2名手推車人員案17503、案17506，分別為40多歲女性、40多歲男性，前者曾打2劑AZ疫苗，後者打2劑AZ與1劑默德納疫苗，Ct值為18.3、21.1，則是工作場域有重疊，只是病毒從環境傳播或是互相傳染而來，仍有待釐清。

    案17472服務的案家已有3人確診，今日再新增1名曾到她家坐半小時的友人也確診為案17507，為40多歲女性曾打2劑AZ疫苗，1月4日出現乾咳，10日確診，檢驗Ct值19。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案17507出現乾咳曾到診所就醫，診斷為胃食道逆流，也沒有其他咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、發燒症狀，因此乾咳是否為病毒引起，需要看後續檢驗與抗體結果，比較能夠釐清。

    至於案17504的安親班同學、未滿10歲女童案17505也確診，Ct值25.4，但並無症狀，經接觸者採檢確診。

    陳時中指出，此案研判以居服員為核心，但與手推車人員連動，目前居服員照顧的其餘7個家庭、12人都已採檢陰性。

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