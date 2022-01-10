為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    護理國家隊進駐桃機檢視防疫 陳時中：已發現208項缺失要改進

    中央流行疫情指揮中心派出「台灣護理隊」到桃園機場，示範每個防疫步驟，即時糾正錯誤。 （資料照）

    中央流行疫情指揮中心派出「台灣護理隊」到桃園機場，示範每個防疫步驟，即時糾正錯誤。 （資料照）

    2022/01/10 16:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕桃園機場手推車人員與居服員夫妻確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引發外界關注相關工作防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前護理國家隊進駐桃機檢視，如手推車工作等已發現208項缺失需要改進，將盡快改進，居服員防疫措施都有，研判未造成社區大規模傳染，應是被桃機工作的老公傳染。

    桃機手推車人員案17473與妻子居服員案17472，以及他們未滿10歲的兒子案17504都確診，甚至他們職場、學業接觸者都有人確診。

    針對機場防疫措施，陳時中指出，在機場手推車人員來說，整體在防疫概念或長期接觸可能病毒進而被染疫，已經派駐護理國家隊進駐桃機檢視，在2天的巡視後，今早報告共計208需要改進，但都是非常小的缺失，將透過循環式、面對面的教育訓練等改進，一對一改善工作習慣與流程中，要讓職場更安全。

    至於居服員工作環境的防疫措施，陳時中認為，目前沒有大規模社區感染，研判整體環境安全，可能從外面其他地方帶進來，該名居服員個案被老公傳染的可能性較高。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    桃園機場疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中表示，目前護理國家隊進駐桃機檢視，如手推車工作等已發現208項缺失需要改進，將盡快改進。（圖由指揮中心提供）

    桃園機場疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中表示，目前護理國家隊進駐桃機檢視，如手推車工作等已發現208項缺失需要改進，將盡快改進。（圖由指揮中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宗教團體活動加嚴 指揮中心︰遶境、遊行須提防疫計畫
    2022/01/10 14:59

    宗教團體活動加嚴 指揮中心︰遶境、遊行須提防疫計畫
    長程航班旅客明起落地採檢 陳時中：陽性者送醫 阻絕社區風險
    2022/01/10 14:42

    長程航班旅客明起落地採檢 陳時中：陽性者送醫 阻絕社區風險

    科技新貴需戰勝血壓血脂的雙高暗殺
    日本再增8249人染疫 連2天破8000例
    2022/01/10 14:18

    日本再增8249人染疫 連2天破8000例
    桃機長程班機明起落地採檢 快篩陽性機坪上以救護車送醫
    2022/01/10 14:00

    桃機長程班機明起落地採檢 快篩陽性機坪上以救護車送醫

    推爆～超過200萬女生都愛這款棉！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播