護理國家隊進駐桃機檢視防疫 陳時中：已發現208項缺失要改進

中央流行疫情指揮中心派出「台灣護理隊」到桃園機場，示範每個防疫步驟，即時糾正錯誤。 （資料照）

2022/01/10 16:19

〔記者林惠琴／台北報導〕桃園機場手推車人員與居服員夫妻確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引發外界關注相關工作防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前護理國家隊進駐桃機檢視，如手推車工作等已發現208項缺失需要改進，將盡快改進，居服員防疫措施都有，研判未造成社區大規模傳染，應是被桃機工作的老公傳染。

桃機手推車人員案17473與妻子居服員案17472，以及他們未滿10歲的兒子案17504都確診，甚至他們職場、學業接觸者都有人確診。

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針對機場防疫措施，陳時中指出，在機場手推車人員來說，整體在防疫概念或長期接觸可能病毒進而被染疫，已經派駐護理國家隊進駐桃機檢視，在2天的巡視後，今早報告共計208需要改進，但都是非常小的缺失，將透過循環式、面對面的教育訓練等改進，一對一改善工作習慣與流程中，要讓職場更安全。

至於居服員工作環境的防疫措施，陳時中認為，目前沒有大規模社區感染，研判整體環境安全，可能從外面其他地方帶進來，該名居服員個案被老公傳染的可能性較高。

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桃園機場疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中表示，目前護理國家隊進駐桃機檢視，如手推車工作等已發現208項缺失需要改進，將盡快改進。（圖由指揮中心提供）

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