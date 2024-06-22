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竹北頭前溪高灘地8.1公頃，將建足球、籃球場及自行車道

A區位於台1線橋下到博愛南路間，將建置3座草地足球場、橋下活動廣場和3座公廁。（新竹縣政府提供）

A區位於台1線橋下到博愛南路間，將建置3座草地足球場、橋下活動廣場和3座公廁。（新竹縣政府提供）

2024/06/22 11:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣不讓新竹市頭前溪南岸改造專美於前，縣長楊文科因應竹北市民運動休憩的需求，自2021年推動32公頃頭前溪北岸高灘地河濱公園，其中8.1公頃先期規劃經第5次修正後，終獲經濟部水利署同意執行，縣府自籌經費約6千萬餘元，將設置足球場、籃球場、越野自行車車道及公廁等，爭取明年5月完工。

縣府環保局表示，先期規劃分為A、B兩區共約8.1公頃，A區位於台1線橋下到博愛南路間，將建置3座草地足球場（11人制足球場1座及5人制足球場2座）、橋下活動廣場和3座公廁。B區位在國道1號橋下至興學街間，將建置2座籃球場、1座越野自行車練習場、活動草地區、多元利用空間和3座公廁。兩區總工程經費約6140萬元。

環保局說明，因施工範圍位於河川區域，且包含國有土地及農田水利用地等，整體規劃須在符合河川高灘地使用相關法規前提下，盡力減少濱溪帶水陸域生態衝擊，結合既有自行車道及步道串聯北岸整體空間，打造城市水岸綠色廊道，提供縣民優質運動休閒空間以及親水環境教育場所。

目前已完成細部設計並陸續取得相關用地許可，預計6月底前完成上網公告招標，最快9月初動工、2025年5月完工。

頭前溪北岸高灘地過去除部分地區有農民耕種水稻，多數維持自然原始地貌，環保局自2017年至2021年陸續在台1線至國道1號高灘地設置空氣品質淨化區，綠化面積約28公頃，除改善都市空氣品質及美化市容外，也提供民眾休閒綠地；這次新增設施可提升既有場地服務品質，未來還會持續規劃建置人工濕地、步道、親水空間等，讓頭前溪北岸維持河道功能及生態多樣性，也滿足都市生活機能及需求。

B區位在國道1號橋下至興學街間，將建置2座籃球場、1座越野自行車練習場、活動草地區、多元利用空間和3座公廁。（新竹縣政府提供）

B區位在國道1號橋下至興學街間，將建置2座籃球場、1座越野自行車練習場、活動草地區、多元利用空間和3座公廁。（新竹縣政府提供）

橋下活動廣場模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

橋下活動廣場模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

越野自行車練習場模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

越野自行車練習場模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

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