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    嘉義鹿草排水改善工程 挖出287年前清代墓碑

    蔡金元（右）勘查刻有「雍正甲寅年吉旦」的墓碑。（記者林宜樟攝）

    蔡金元（右）勘查刻有「雍正甲寅年吉旦」的墓碑。（記者林宜樟攝）

    2021/11/08 21:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉公所正進行鴨母寮排水水環境改善計畫工程，包商日前在排水內挖掘出一塊墓碑；公所今天請文物研究者嵐厝創意負責人蔡金元進行初步勘查，確認是清代雍正十二年甲寅年（1734年）的花崗岩墓碑，距今已287年，墓碑龍邊已有缺角，墓主名字毀損，屬於已由後人撿骨的墓碑，墓主應為富人或有官職者，見證鹿草早期開發史，而台灣雍正年代的墓碑不常見，此墓碑有其價值。

    鹿草鄉長楊秀玉說，鴨母寮大排在日治時期曾有一處消防用的深水窟，近年來整治主要都是大排表層，水環境改善工程需設置步道、景觀公園等，這次要求包商將大排底層及水窟等徹底挖掘清除，10月底挖到這塊墓碑，刻有雍正等字樣，今天請正進行鹿草文物普查的蔡金元協助初勘。

    蔡金元說，此墓碑刻有「皇清」、「雍正甲寅年吉旦」、「龍邑」等字，墓主來自福建漳州，子孫名字因年代久遠模糊；墓碑龍邊缺角，中間墓主名字毀損，屬於已撿骨的墓碑，研判後代子孫撿骨後放置一旁，逐漸被埋在大排深處。

    楊秀玉說，文獻記載，鹿草開墾約於明鄭時期，是鄭成功三子鄭明的開墾區，雍正末年墾區已稱為「鹿仔草堡」；鴨母寮排水以南區域，為早期竹筏泊岸處，稱為泊岸仔，明鄭時期日本大量收購鹿皮製作甲胄，據說大量鹿皮就由此處交易輸出，貿易興盛；74歲的楊秀玉說，她父親曾提及，鴨母寮大排上游下半天與頂半天一帶，清代時曾有繁華市集，鹿草也有過繁榮歷史。

    蔡金元說，雍正在位僅13年，台灣出土的雍正年代墓碑不多，此墓碑材質為花崗岩，形貌完整，非仿製或重修，當時一般民眾大多貧窮，過世時難立花崗岩墓碑，墓主應為富人或具官職者，見證約300年前，鹿草當地已有繁華的開發歷史。

    楊秀玉說，此墓碑先由公所保存，將再請專家與嘉義縣文化觀光局協助進行詳細的鑑定及考證，若確定與鹿草開發史有關，可規劃適當展示方式，讓民眾、遊客更深入瞭解鹿草歷史。

    鹿草公所進行鴨母寮排水水環境改善計畫工程，挖掘出一塊刻有雍正甲寅年的墓碑。（記者林宜樟攝）

    鹿草公所進行鴨母寮排水水環境改善計畫工程，挖掘出一塊刻有雍正甲寅年的墓碑。（記者林宜樟攝）

    鹿草公所進行鴨母寮排水水環境改善計畫工程，挖掘出一塊刻有雍正甲寅年的墓碑。（記者林宜樟攝）

    鹿草公所進行鴨母寮排水水環境改善計畫工程，挖掘出一塊刻有雍正甲寅年的墓碑。（記者林宜樟攝）

    墓碑的龍邊有缺角，已由後人撿骨。（記者林宜樟攝）

    墓碑的龍邊有缺角，已由後人撿骨。（記者林宜樟攝）

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