批中央疫苗配對率僅6成「不對勁」 柯文哲：近期推出隨到隨打

台北市長柯文哲（右）8日出席市政總質詢，和副市長蔡炳坤（中）、衛生局長黃世傑（左）等人同台答詢，針對春節檢疫措施等議題回應議員詢問。（記者廖振輝攝）

2021/11/08 16:12

〔記者鄭名翔／台北報導〕我國最新一批自購抵台的59.4萬劑AZ疫苗，但效期僅至11月30日，台北市議員鍾沛君憂心，未來北市獲配恐難短期內全數消化，主張應推疫苗「隨到隨打」；台北市長柯文哲今表示，疫苗數量足夠下，可讓符合條件的民眾直接向醫院預約接種，北市府將於近期進行隨到隨打規劃，儘速上線。

柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，許多議員聚焦北市疫苗施打規劃及即期AZ疫苗相關規劃；柯文哲抱怨，北市每週有28萬劑的疫苗施打量能，但中央系統僅配對約6成民眾接種，導致醫療量能浪費，直言中央配對系統「不對勁」。

請繼續往下閱讀...

議員鍾沛君認為，許多民眾關心AZ疫苗到貨量多、希望可隨到隨打，北市府也應著手因應有效期迫切性的疫苗接種問題，讓有需要的民眾可以儘速完成施打，要求提出相關接種站及人力規劃。

柯文哲大表認同，稱在疫苗足夠情況下，可訴諸民眾只要第一劑疫苗接種期滿者，由北市公布哪家醫院有哪些疫苗等資訊，符合條件的民眾可自行至醫院門診預約疫苗，便可隨到隨打、加速疫苗接種效率，將由副市長蔡炳坤進行規劃，儘速上線。

蔡炳坤指出，評估請醫院開出疫苗特別門診，使民眾透過醫院系統直接接種，另外針對AZ、莫德納、BNT疫苗2劑間隔時間不同，容易使民眾混淆，將建議中央統一滿4週便可接種第二劑。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法