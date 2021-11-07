不只有蓮子！台南白河南寮青皮椪柑上市了

台南市長黃偉哲的夫人劉育菁（右3）、副市長趙卿惠（右4）、民政局長姜淋煌（左4）、白河區長董麗華（左3）等人，在南寮椪柑節代言宣傳好吃的南寮椪柑，盼今年銷路更旺。（記者楊金城攝）

2021/11/07 22:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南白河不只有蓮子聞名，今天（7日）農曆節氣「立冬」，酸甜好滋味的白河南寮椪柑上市了，遊客到關子嶺泡湯、品嘗南寮椪柑正當時。

白河區公所今天在南寮社區舉辦南寮椪柑節行銷青皮椪柑。白河區椪柑種植面積約150公頃，10月底至12月為產期，區長董麗華說，南寮椪柑的果皮呈現綠色，但橘色的果肉嘗起來甘甜帶酸，口味獨特。

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南寮農村文化產業協會理事長侯春南說，南寮椪柑今年1分地產量持平約8000台斤，目前批發價在每台斤40到45元間。

在關子嶺大凍山山腳下出產的南寮椪柑品質優良，受到市場歡迎，白河區公所今天與國軍陸軍南區測考中心合辦柑巴嗲淨山活動後，在南寮椪柑產地舉辦椪柑節，市長黃偉哲的夫人劉育菁、副市長趙卿惠也代言宣傳好吃的南寮椪柑，盼為今年銷路更旺。

椪柑節現場有小農市集，展售青農、社區生產的白河農特產品，也有採果樂活動，並安排「柑長不寸斷」撥橘子皮、椪柑傳遞等趣味遊戲，讓參加的民眾「有吃有玩」，氣氛歡樂。

劉育菁說，藉由南寮椪柑節行銷白河觀光，推薦遊客到關子嶺不只可以登山健行、泡溫泉，慢遊白河品嘗椪柑等在地的農特產品，更可以順遊「175咖啡公路」到東山喝咖啡或到後壁菁寮探訪無米樂、俗女的家，享受低碳健康的農村假期。

酸甜好滋味的白河南寮椪柑上市了，今年產量持平。（記者楊金城攝）

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