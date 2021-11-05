鋒面掠過！週六北東有短暫雨 中南部溫暖好天氣

明天有較鬆散的鋒面通過，北部、東半部雲量增多，有局部短暫陣雨出現；中南部仍維持多雲到晴。（資料照）

2021/11/05 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6日）北部、東半部雲量增多，轉成有局部短暫雨天氣，中南部仍多雲到晴、氣溫偏暖，各地低溫約21至23度，日夜溫差較大。預測下週各地明顯降溫，請注意增添衣著。

中央氣象局預報，明天鋒面通過，但結構較鬆散，主要造成北部及東半部地區的雲量較今日增多，有局部短暫陣雨出現，不至於大雨成日，但會有些間歇性降雨不定時出現，中南部則維持與今天類似的天氣，中午過後在中南部山區有些零星短暫陣雨可能發生，但主要仍是多雲到晴。

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溫度方面，明天北部及東北部雲多時高溫略降，但高溫仍有27、28度，花東約29度，中南部依舊偏暖約32、33度。各地清晨低溫在21至23度，仍請留意日夜溫差。

氣象局提醒，週末期間金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請留意交通及航班資訊。

氣象局也預測，下週日（7日）東北風稍增強，台灣再轉為東北風環境，不過東北風較弱，雨區仍集中在北部及東半部，降雨不會太多。下週一、下週二（8、9日）東北風增強，預測中部以北、東北部及東部明顯轉涼，其他地區早晚也較涼；華南雲雨區東移，除北部及東半部仍有降雨外，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司表示，週末先有鋒面尾端掠過台灣北部，北部、東半部轉成有短暫陣雨天氣，中南部仍多雲到晴。不過週末為天氣轉換期，下週冷空氣逐步南下，各地降溫明顯，預測會是入秋來最強的冷空氣，北部白天高溫可能不到20度，低溫下探14、15度；中部週三高溫降至21度，低溫約17度。南部降溫較延後，下週中期降至約26度，低溫在20、21度左右。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市及連江縣為「中量級」，其他縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，明天北部及東北部雲多時高溫略降，高溫仍有27、28度，花東約29度，中南部依舊偏暖約32、33度。各地清晨低溫在21至23度，仍請留意日夜溫差。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市及連江縣為「中量級」，其他縣市均為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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