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    一張圖看懂下週氣溫變化 天氣風險：台北有機會至14度

    天氣風險公司預測，下週一起冷空氣持續影響，尤其北部氣溫偏低，請注意天氣變化。（圖擷取自天氣風險公司臉書）

    天氣風險公司預測，下週一起冷空氣持續影響，尤其北部氣溫偏低，請注意天氣變化。（圖擷取自天氣風險公司臉書）

    2021/11/05 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司預測，週末仍溫暖舒適，下週一起全台轉冷，其中下週一、二中北部低溫可達15、16度，至下週三、四台北可能下探14度，也就是達到冷氣團等級，若是達此標準，將是過去38或39年來最早報到的冷氣團，請民眾注意天氣變化。

    週一起全台轉冷

    天氣風險公司在臉書表示，今天環境轉為東南到偏南風，各地溫度明顯回升，北部最高溫達31.2度，且北部連續陰偶雨天氣終於好轉。不過明上半天北方鋒面低壓系統的尾端接近北部，天氣又變不穩定、有短暫雨，中南部則仍持續受東南至偏南風環境影響，感受較悶熱，但濕度上升時，夜晚清晨有些濕涼的感覺。

    天氣風險預測，週日天氣開始變化，週日白天華南雲系再度東移，北部雲量增多，轉為較陰偶有短暫雨的天氣，溫度則受到較弱北風影響略為下降，中南部暫不受影響。晚間冷空氣開始南下，深夜至下週一凌晨將抵達北部，東北風明顯增強，由於這波冷空氣是由西北方南下，移動過程中沒有經過太多海面，溫度降幅會比較明顯，中南部也有降溫的感覺。

    下週一到下週二受到冷空氣及華南雲系影響，中北部天氣較濕冷，低溫可達15至16度，白天高溫頂多到20度左右，中南部受影響仍較小，雲量略增多，整體溫度約降2至4度，不過局部近山平地、沿海空曠地區溫度還會更低，早晚有寒意。

    下週三又再度有波冷空氣南下，這波冷空氣比較乾燥，全台天氣將明顯好轉，白天有日照的狀況下，高溫反而會回升一些，而且由於大陸高壓中心比較偏南，台灣附近的氣壓差較小，東北風的風力反而不強，到了晚上就變成容易發生輻射冷卻的環境。

    週三、四恐達大陸冷氣團等級

    天氣風險公司指出，下週台北市有機會刷新「最早冷氣團報到」的時間紀錄，下週三、四台北市的清晨低溫有機會降到14度，也就是達到大陸冷氣團等級，若真達到這個標準，將是過去38或39年以來最早的冷氣團，一些局部空曠地區的低溫有可能更低，要特別注意日夜溫差，類似天氣可延續至下週五。

    天氣風險公司最後預測，下週六短暫轉偏東風環境，氣溫稍回升，受華南雲系東移影響，北部仍是較陰雨的天氣，下週日北方有冷空氣南下，雖然強度較弱，但北部還是會有點濕冷的感覺，中南部則是多雲到晴、日夜溫差大的天氣。

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