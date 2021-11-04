下週大降溫「有冬意」！一張圖看懂氣溫變化 最冷時間點曝光

氣象局今日特別製圖，提醒民眾注意氣溫變化。氣象局指出，週日（7日）深夜起，冷空氣開始影響台灣，將明顯大幅度降溫、轉冷，最冷時間預估在下週三前後。（擷取自報天氣 - 中央氣象局）

2021/11/04 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今日特別製圖，提醒民眾注意氣溫變化。氣象局指出，週日（7日）深夜起，冷空氣開始影響台灣，將明顯大幅度降溫、轉冷，最冷時間預估在下週三前後，提醒民眾這波降溫「全台有感」，冷空氣強度直逼大陸冷氣團，也是今年入秋最有感。

「報天氣 - 中央氣象局」粉專今日PO文表示，週五（5日）各地受東南風吹拂，將明顯回溫，​甚至有秋老虎擺尾之錯覺。週末（6日、7日）鋒面通過台灣北方海面，​東北風稍增強，除東、北部下雨機率略提高，中南部影響不明顯。

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不過，下週一（8日）後就開始有「冬意」，從週日深夜起，大陸冷氣團增強，冷空氣勢力開始明顯影響台灣，各地週日深夜起、週一清晨後明顯降溫、逐日漸冷，北部氣溫開始低於20°C，北、中、東部，週一即轉冷，南部週二亦有感。同時，華南雲雨區仍陸續地將水氣帶到台灣上空，兩因素綜合之下，下週一、二北部東半部較為濕冷​。

氣象局指出，本波冷空氣強度，可能接近大陸冷氣團等級​，而下週三前後，是冷空氣影響最明顯的時候。​因此下週三前後到週四清晨，​將是感受最冷的時段。​幸好華南雲雨區的水氣，預計下週三前後也趨緩，​故週三後的白天的感受將較為回溫​。

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