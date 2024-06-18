這個孫叔叔一次認養10個孩子 24年顧54人背後有洋蔥

孫叔叔長期援助認養童，小惟（右）考上政大時親自報喜訊。左為另名孫叔叔認養童。（南台中家扶提供）

2024/06/18 18:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南台中家扶中心扶助上千戶弱勢家庭，照顧1800多個孩子，持續招募認養人一起照顧孩子，其中一名孫叔叔擔任認養人24年共認養54個孩子，且多是高中大專生，希望讓他們專心求學，不要擔心經濟問題，盡力提供所需援助，目前仍認養10人，其中來自單親家庭的小惟去年考上政大英文系，親自向他感謝，讓孫叔叔很欣慰。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，中心扶助的孩子約100個是弱勢中的弱勢，除了承擔家庭貧困的巨大壓力，也面臨拒學、親子衝突、沉迷網路等身心困擾，中心成立青少年據點，由專責社工陪伴，開設家長和孩子都感興趣的課程，包括抱石體驗、電競電玩、桌遊探索，幫助親子改善關係，目前需要85名認養人，但現今僅有1位，期待有認養人支持。

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孫叔叔年輕時因家境不好，忙於打工而疏忽學業，現在開設一家照明電子工廠，他說，現在有經濟能力，希望多幫助像他一樣的孩子，學習時能心無旁騖，也會邀請孩子到工廠學習、實習。

小惟與弟弟全靠在電子工廠當作業員的媽媽一人照顧，姊弟倆讀書自動自發，小惟在國小時發現對英文有興趣，沒有補習的她從圖書館借外文故事書學習、看外國影集、聽英文歌學聽、說，去年考上政大英文系，對於孫叔叔的幫助，她都感恩在心，每當有好成績都會寫信告知孫叔叔。

另名蘇叔叔加入認養人行列10年，對認養童也非常用心，認養童生日前，都會透過社工詢問購買生日禮物，希望讓孩子開心，就讀國二的小綾喜歡唱歌跳舞，參加學校舞蹈社團，比賽時要帶舞衣、舞鞋等配件，她只能用塑膠袋裝著，去年蘇叔叔送給小綾一個可愛的旅行箱，讓她將舞蹈用品整齊收納，帶去比賽，讓小綾非開心，期待能見到蘇叔叔說聲謝謝。

南台中家扶中心今年成立60週年，將於8月25日舉行感謝暨認養相見歡活動，邀請認養人來看看認養童，一起互動面，聊聊近況，讓孩子有機會親口道聲感謝。

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