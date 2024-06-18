竹東林業宿舍群登錄聚落建築群公聽會 6/24舉辦

已完成修復並開放的竹東林業宿舍群。（記者廖雪茹攝）

2024/06/18 18:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮過去曾以林業繁榮發展，80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築與在地眷戶；縣府文化局預定24日（下週一）下午2點到4點，在農業部林業及自然保育署新竹分署竹東工作站舉辦「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會，歡迎關切此議題的鎮民朋友踴躍參與。

文化局表示，本案主要位於台鐵竹東車站前方，東林路、中正路兩側，影響區域除了歷史建築植松材木竹東出張所（林業展示館）、長安路53巷宿舍群權屬林業署新竹分署外，還包括東林路148巷宿舍群，其中，仁愛段688地號權屬國家住宅及都市更新中心現為「東林好室」社會住宅案基地，仁愛段689及690地號權屬新竹分署；以及權屬財政部國有財產署的竹東郵局後方宿舍群。前述宿舍群的興建年代為日治時期到1970年代。

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「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群議題，經由林業署新竹分署的提報及客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中的申請，文化局依法辦理公聽會，廣納所有權單位、管理單位、相關單位及民眾意見。

鄧毅中表示，他支持前述區域應共同登錄，其中，仁愛段688地號應成為開放的公共空間，如規劃為街角公園；而東林路148巷為日治以來的既有巷道，也應保留不可封巷。他認為「東林好室」社宅基地不適合，為避免破壞竹東林業的地方紋理，保存整體林業景觀，建議改設置於大同路上的樹杞林平面停車場及中油資源莊。

由於「東林好室」社宅新建統包工程已於去年10月底以總經費5億9900萬元決標，規劃90戶，預計2028年完工，該公聽會備受關注。文化局表示，社宅仍在設計階段，已發文提醒住都中心，在申請建照前，相關設計圖說應提送文化局審查；日前也特地拜會住都中心，邀請出席公聽會與在地溝通。

公聽會將進行程序和法令的說明、意見交流及討論，公民或團體對本案如有任何意見，得以在公聽會前郵寄或傳真（03-5517101）書面表示意見，或於會議當日現場提出。

新竹縣政府文化局預定24日舉辦「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會，影響區域包含「東林好室」社宅基地。 （記者廖雪茹攝）

「東林好室」社宅新建統包工程已決標進入設計階段，「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會備受關注。（記者廖雪茹攝）

已完成修復並開放的竹東林業宿舍群。（記者廖雪茹攝）

客委會諮詢委員鄧毅中建議，仁愛段688地號應成為開放的公共空間；而東林路148巷為日治以來的既有巷道，也應保留不可封巷。（記者廖雪茹攝）

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