14℃！1張圖秒懂未來兩週氣溫 氣象局曝「這天最冷」

中央氣象局長鄭明典今（5日）在臉書轉貼「月長期天氣展望」，未來第一週（11/6至11/12）與第二週（11/13至11/19），氣溫將明顯下降，且長時間氣溫偏低，呼籲民眾注意保暖。（圖取自鄭明典臉書）

2021/11/05 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局長鄭明典今（5日）在臉書轉貼「月長期天氣展望」，未來第一週（11/6至11/12）與第二週（11/13至11/19），氣溫將明顯下降，預估12日出現14℃低溫，且這段期間氣溫偏低，呼籲民眾注意保暖。

氣象局「月長期天氣展望」報告顯示，本週（10月30日至11月5日）起初受到東北風影響，降雨以迎風面的東北部及東半部為主，中南部相對穩定，今（5日）水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣。

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氣象局預測未來2週北部、東半部有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣；第1週期初各地暖和，之後受東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，預計氣溫在11月12日降到最低，北部預估將出現14℃或15℃低溫。

氣象局提到，第2週氣溫雖有回暖，但冷空氣勢力仍強，各地氣溫不易偏高，但以現在的時間點來看第2週天氣預報，不確定性較高，後續應留意即時變化。

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