週五回暖轉晴！西半部日夜溫差大 中南部注意空污

明天全台溫度回升，各地大多是多雲到晴天氣，西半部要注意日夜溫差較大。（資料照）

2021/11/04 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕明天（5日）轉吹東南風至偏南風，暖空氣也北上，台灣水氣明顯變少，各地大多是多雲到晴，西半部高溫可回升至31度，東半部約27、28度，不過各地早晚仍涼，請注意保暖；中南部空品較差，也請留意。

中央氣象局預報，明天台灣環境風場進一步轉為東南風至偏南風，各地大致多雲到晴，東半部、恆春半島及基隆北海岸雖仍有零星短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨，但整體來說，降雨機率不會太高。

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溫度方面，隨暖空氣北上，明天大台北及宜蘭、花蓮高溫明顯回升，白天各地普遍較為溫暖，西半部高溫可以來到29至31度，東半部也有27、28度，不過早晚仍有涼意，各地低溫約21到23度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。

氣象局也預測，週六、下週日（6日、7日）鋒面通過，再轉回東北風環境，不過鋒面結構較差、東北風較弱，主要雨區仍在北部及東半部，降雨也不會太多，清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，請留意航班資訊。

下週一、下週二（8日、9日）將有入秋以來最涼、最冷的冷空氣南下，強度介於東北季風及大陸冷氣團間，中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼；華南雲雨區東移，除了北部及東半部有降雨，中部地區及南部山區也有局部、零星短暫雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司指出，今、明兩天全台溫度回升，北部高溫都可到28、29度，請民眾珍惜好天氣。週末有微弱鋒面通過，北部、東半部轉偶有短暫陣雨天氣，下週日（7日）再有增強一點的東北風南下，下週一至下週三會持續增強，低溫下探14度，空曠地區可到13度，而且南北台灣降溫有感，整體天氣偏向乾冷。

紫外線方面，明天彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣及澎湖縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，明天宜蘭及花東地區為「良好」等級，北部、竹苗、連江、金門及澎湖地區為「普通」等級，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，明天大台北及宜蘭、花蓮高溫將明顯回升，白天各地普遍較溫暖，西半部高溫可以來到29至31度，東半部也有27、28度，不過早晚仍有涼意，各地低溫約21到23度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣及澎湖縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天宜蘭及花東地區為「良好」等級，北部、竹苗、連江、金門及澎湖地區為「普通」等級，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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