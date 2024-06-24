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竹縣五峰鄉幸福巴士7路線上路 通學通勤不中斷

五峰鄉幸福巴士除原愛心巴士轉型的隘蘭線、桃山線、花園線及竹林線等4條固定路線，新增2條假日禮拜路線及清泉-竹東線等3條預約路線，以維持鄉民通學、通勤正常無虞。 （記者廖雪茹攝）

五峰鄉幸福巴士除原愛心巴士轉型的隘蘭線、桃山線、花園線及竹林線等4條固定路線，新增2條假日禮拜路線及清泉-竹東線等3條預約路線，以維持鄉民通學、通勤正常無虞。 （記者廖雪茹攝）

2024/06/24 15:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客運在新竹縣五峰鄉的5628、5629、5630等路線即將屆期不續營，經由新竹區監理所輔導，新竹縣五峰鄉7條幸福巴士今（24日）通車上路，其中，除原愛心巴士轉型的隘蘭線、桃山線、花園線及竹林線等4條固定路線，新增2條假日禮拜路線及清泉-竹東線等3條預約路線，維持鄉民通學、通勤正常無虞。

五峰鄉長秋維書表示，五峰鄉地處偏遠，鄉公所致力於提升公共服務，同時促進地方創生，幸福巴士的推出，可解決鄉民的各種出行問題，滿足偏鄉最後一哩行的需求，未來還將依部落實際需求適時調整，希望提升鄉民生活的便利性。

秋維書指出，五峰鄉幸福巴士計畫獲交通部公路局大力支持，包括營運補助及行銷費用，總經費642萬497元，其中中央補貼 95%，地方自籌經費5%。

新竹縣政府秘書長李安妤、交通旅遊處長陳盈州和地方人士等出席通車典禮，李安妤表示，縣長楊文科關注偏鄉的交通需求，縣府團隊積極協助各公所推動幸福巴士，拉近城鄉差距，提供公共運輸服務的便捷性。

新竹區監理所所長吳季娟表示，因應新竹客運多條公路客運路線在今年年底即將停駛不續營，該所積極規劃相關替代方案，包括路線整併、新的業者籌備經營及轉型為幸福巴士等，以維客運服務不中斷。其中，新竹所與新竹縣政府、五峰鄉公所、中華大學桃竹苗區域運輸發展研究中心等合作規劃五峰鄉幸福巴士。

五峰鄉幸福巴士7條路線，包括花園線、竹林線、桃山線、隘蘭線等4條社區愛心巴士轉型路線，提供固定及預約班次。另新增清泉-竹東線（填補原本新竹客運5630等路線不足），以及禮拜路線1及禮拜路線2的2條預約制路線，鄉親只要於1天前預約，1人即可發車。

幸福巴士預計每日提供6班次服務，收費比照新竹縣市區公車票價，全票15元，優待票8元，歡迎鄉親朋友多加利用。

新竹縣五峰鄉幸福巴士7條路線今天（24日）通車上路。（記者廖雪茹攝）

新竹縣五峰鄉幸福巴士7條路線今天（24日）通車上路。（記者廖雪茹攝）

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