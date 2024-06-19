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賞石壁美景 雲縣增205號幸福巴士

草嶺新開通二○五客運路線幸福巴士，可直通五元二角及雲嶺之丘等著名觀光景點。 （記者鄭旭凱攝）

草嶺新開通二○五客運路線幸福巴士，可直通五元二角及雲嶺之丘等著名觀光景點。 （記者鄭旭凱攝）

2024/06/19 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林草嶺許多著名新興景點，例如五元二角、雲嶺之丘、九芎神木等，由於沒有公共交通工具可搭乘，觀光效益受限，昨起新增二○五號幸福巴士，從石壁北天宮行經五元二角最後抵達雲嶺之丘，通車後可望為草嶺觀光帶來新契機。

雲嶺之丘位於雲林、嘉義和南投三縣市交叉點，可以零死角三百六十度觀賞雲海、日出和茶園山嵐風景，雲霧繚繞有絕塵脫世的美感；五元二角號稱媲美日本京都嵐山的竹林秘境，漫步竹林小徑可享受絕佳的幽靜氛圍；石壁九芎神木不僅可欣賞神木美景，九芎公廟泡麵呷免驚，更讓遊客趨之若鶩。

古坑草嶺石壁美景近幾年聲名大噪，受限於交通不發達，觀光人潮受到侷限，縣府先前已推七○一號幸福巴士，從斗六市經荷苞村到草嶺，讓市區客運直通草嶺，昨天起推出二○五號幸福巴士，連接石壁北天宮，行經五元二角最後抵達雲嶺之丘。

二○五號路線班次目前規劃每週三至週日營運，提供二個固定班次，其中週三至週五上午九時三十分、十時四十分，週六及週日上午十時、十一時，從石壁北天宮發車，可無縫接軌七○一路線，讓旅客有充裕的時間轉乘；除固定班次外，每週三至週五下午一點到五點提供每日兩班預約往返班次，每週六至週日有三班往返，民眾可在發車前一日打電話向雲林縣石壁文化發展協會預約，人數達二人以上即可發車。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，幸福巴士全路線皆有導覽講解服務，讓民眾享受乘車全新體驗，二○五號路線全線停靠九站，收費比照市區客運收費，每段收費二十元，全線兩段票。

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