搭客運遊草嶺！五元二角、雲嶺之丘、九芎神木終於有公車

205號幸福巴士，由雲林縣副縣長謝淑亞（中）主持通車典禮。 （記者鄭旭凱攝）

2024/06/18 12:26

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣草嶺許多著名景點，包括五元二角、雲嶺之丘、九芎神木等，由於沒有公共交通工具可以搭乘，觀光效益受到限制，今天起新增205客運路線，將從石壁北天宮行經五元二角，最後抵達雲嶺之丘，今天起通車後，可望為草嶺觀光帶來新契機。

雲嶺之丘位於雲林、嘉義和南投三縣市交叉點，是觀賞雲海零死角的絕佳景點，觀景台能夠360度將日出、雲海和茶園山景盡收眼底，雲霧繚繞有絕塵脫世的美感；曾造訪過日本京都嵐山的人，對於漫步在竹林小徑中的幽靜氛圍留下深刻印象，五元二角號稱能媲美京都嵐山的竹林秘境，伴著潺潺溪水聲於孟宗竹林中漫步，吸引無數網美和遊客拍照打卡；石壁九芎神木不僅欣賞神木美景，九芎公廟泡麵更是讓遊客吃免驚，讓許多民眾趨之若騖。

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雲林古坑草嶺石壁許多美景，近幾年聲名大噪，但受限於交通不發達，加上山區道路維修困難，觀光人潮也受到侷限，雲林縣政府先前已推701號幸福巴士，從斗六市經荷苞村到草嶺，讓市區客運路線可以直通草嶺，而為了與草嶺觀光連結，今天起更推出205號幸福巴士，連接石壁北天宮行經五元二角最後抵達雲嶺之丘。

205號幸福巴士路線班次，目前規劃每週三至週日營運，提供2個固定班次，其中週三至週五上午9:30、10:40，週六及週日上午10:00、11:00從石壁北天宮發車，可無縫接軌701路線，讓旅客有充裕的時間轉乘；另外除固定班次外，每週三至週五的下午營運時間13:00到17:00，則提供每日2班預約往返班次，每週六至週日的下午13:00到17:00，也提供每日3班預約往返班次，民眾可在發車前一日用電話向雲林縣石璧文化發展協會預約，預約人數達2人以上即可開車，實際營運班表及票價可電洽雲林縣石璧文化發展協會（05-5831486）。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，偏鄉幸福巴士由縣府輔導雲林縣石璧文化發展協會成立市區汽車客運業營運，全路線皆有導覽講解服務，讓民眾享受乘車全新體驗；雲林縣交通工務局長汪令堯表示，205號路線全線停靠9站，單趟里程19.9公里，收費比照市區客運收費，每段票20元，全線兩段票。

草嶺新開通205客運路線幸補巴士，可直通五元二角及雲嶺之丘等著名觀光景點。 （記者鄭旭凱攝）

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