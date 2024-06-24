美食學堂連線開課 台南芒果PK日本富良野起司、胡蘿蔔汁

台日美食學堂連線開課，台南市長黃偉哲（左2）今天到公園國小參與交流。（圖由台南市政府提供）

2024/06/24 16:24

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府與日本富良野市議會今天透過視訊共同舉辦教育交流活動，由北區公園國小與富良野市扇山小學分別準備芒果、起司和胡蘿蔔汁等在地農特產，互相介紹城市文化與物產特色，雙方在課程交流和提問過程中笑聲不斷，種下彼此友誼的種子。

此次國際交流由公園國小4、5年級學生，與日本扇山小學5年級學生進行線上互動，本市學生以簡報介紹台南文史，並示範芒果牛奶冰製作；扇山小學則介紹校園特色及在地農產起司和胡蘿蔔汁。為此，特地將台南愛文芒果送達日本；富良野市則送來城市主要農產品起司及胡蘿蔔汁。

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市長黃偉哲今天也特別到公園國小參與交流，並對此次線上教育交流活動表示肯定，不僅讓台南學童可以吃到北海道起司及紅蘿蔔汁，也希望日本學童們能品嚐台南芒果，藉著美食讓2校更接近，也讓2個城市更親近。

富良野市議長渋谷正文表示，孩子們對不同文化的理解，從接受不同地方的生活美食及文化開始，得知黃偉哲市長有意將台南的美味芒果推展到富良野，因此提議此次雙方學校的國際交流。感謝台南市的支持促成此次活動，希望孩子們可以通過交流，對不同的文化更有所理解。

扇山小學校長民輪伸幸表示，此次與公園國小的線上視訊課程促進了彼此的友誼，希望多年後也可以成為最美好的回憶，感謝促成此次交流的所有相關人員。

為此次國際線上教育交流，日本富良野市送來城市主要農產品起司及胡蘿蔔汁。（圖由台南市政府提供）

台南公園國小學生以簡報介紹台南文史，並示範芒果牛奶冰製作。（圖由台南市政府提供）

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