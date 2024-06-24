聘美籍教學助理入中小學 8月新學年引進75人

教育部招美籍教學助理進入中小學協助教學，今年8月新學年將引進75人。（圖由教育部提供）

2024/06/24 11:41

〔記者林曉雲／台北報導〕為營造校園英語口說環境，教育部與學術交流基金會攜手推動「美籍英語教學人員獎學金計畫」（ETF計畫），引進美籍英語教學助理至國中小學進行英語教學，透過課後社團、運動、陪伴閱讀、營隊等方式，創造學生開口說英文，進而使雙語變成日常溝通工具，基金會將於今年8月113學年度持續引進75位ETF教學助理，協助國中小學打造沉浸式英語學習環境。

教育部國教署組長蔡宜靜以台南市善化國小的英語服務學習營隊為例，ETF教學助理以台灣生態保育及台灣黑熊、綠蠵龜、紫斑蝶等瀕危動物為教學主軸，透過沉浸式英語學習與活潑互動，讓學生更加瞭解我國環境生態保育所面臨的困境，並建立對生命的尊重與同理心；此外，新竹縣北埔國小的春季英語教學營隊，ETF教學助理以春天為主題，帶領學生用黏土雕出花朵、設計繽紛的衣服穿搭、品嚐春天當季的水果，並透過英語來瞭解春天的特性，使學生從互動中自然開口說英語，實現英語營隊寓教於樂的目的。

請繼續往下閱讀...

蔡宜靜表示，該計畫也加強偏鄉教育，邀請南投縣學生辦理英語服務學習營，並以「日、月、潭」三種元素為主題，透過全英語方式結合遊戲呈現，介紹台美兩國晝行性、夜行性及湖泊中的動物，並製作美國露營點心烤棉花糖、巧克力夾心餅等，引導學生從活動中進行沉浸式英語學習體驗。

蔡宜靜說明，ETF計畫辦理成效良好，學校、學生與家長均給予高度正面迴響，期望學生未來在校學習過程中，潛移默化地增加使用英語的頻率，並將英語溝通延伸到校園外的日常生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法