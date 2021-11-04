搶先全國！長庚開啟高端、BNT、莫德納第3劑加強劑試驗

長庚醫院今天宣布，對高風險族群展開第三劑加強劑的試驗。（長庚醫院提供）

2021/11/04 10:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院今天宣布，已通過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三劑加強針的臨床研究試驗計畫，讓符合資格者接種第三劑加強劑，包括高端、BNT、莫德納以及半量莫德納，每一種各別收案100人。

長庚醫院新冠疫苗接種推動團隊總指揮、林口長庚醫院副院長邱政洵表示，對於新冠肺炎重症或死亡，各種疫苗雖仍具有很好的保護力，但針對預防感染，疫苗的免疫力仍會隨時間而下降，造成優先施打疫苗的各國皆面臨突破性感染的問題。

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他指出，尤其是現今主宰全球流行的強勢Delta變異株，更是讓整體防疫面臨更高一層挑戰。Delta變異株除傳染力強，其免疫逃脫之特性也讓世界各國重新審視自身的疫苗政策，包括以色列和美國已相繼開始追加第3劑，因此第3劑混打試驗勢在必行。

長庚醫院日前提出針對高風險、且已經接種「兩劑AZ疫苗」的族群接種第三劑不同廠牌疫苗的免疫生成性與安全性臨床試驗，日前通過衛福部核准，將準備正式展開臨床試驗。

對象瞄準有高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員等，每一種加強劑各收案100人，人數共計400人。此計畫將以單盲性臨床試驗，讓符合資格的族群接種第三劑加強劑，除評估第三劑接種不同疫苗的安全性外，也會做中和抗體的測量來評估免疫生成性。

邱政洵也特別澄清，這不是「混打」試驗，而是第三劑「加強劑」試驗。他解釋，混打疫苗指的是第一、第二劑打不同廠牌疫苗，但第三劑不管是打哪一廠牌的疫苗，都叫做加強劑或加強針，也就是英文講的「booster shot」。但第三劑疫苗打不同廠牌，也有不少人將其稱為「混打」，只是在疫苗研究上會稱作「加強劑」。

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