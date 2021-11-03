第14輪是否開放混打疫苗 指揮中心︰評估中

指揮中心表示，待第14輪規劃更清楚後，比較能夠確認是否當期就開放混打。（指揮中心提供）

2021/11/03 16:06

〔記者林惠琴／台北報導〕AZ混打BNT或莫德納疫苗最快本月上路，衛福部長陳時中今日上午在立法院社福及衛環委員會時，估算莫德納疫苗約可釋出45萬劑，但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午於記者會補充最新數據後，換算可釋出量可能降至35萬劑，BNT疫苗可混打數量則還在計算中，待第14輪規劃更清楚後，比較能夠確認是否當期就開放混打。

陳時中表示，預計第12輪打完，莫德納疫苗可能剩下50萬劑，若再加計美國再贈送150萬劑，等於還有約200萬劑，進一步對照要打第二劑、第一劑的人數約155萬劑，等於可釋出45萬劑。

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莊人祥下午補充，疫苗持續接種後，地方政府約僅剩40萬劑，而非50萬劑，等於可釋出45萬劑要再減10萬劑，大約35萬劑。不過，若是近期再有疫苗到貨，數量就會再變化，目前到貨事宜還在聯繫中。

至於BNT疫苗可釋出多少數量混打，莊人祥指出，仍在計算今年底可進多少量，需要待最後精算。莊人祥強調，混打疫苗相關規劃，必須等14輪有進一步規劃、比較清楚時，才能看看當期是否就可混打。

根據指揮中心統計，昨日COVID-19疫苗接種26萬8121劑，其中AZ接種17萬2183劑，莫德納接種6萬9175劑，高端接種2484劑，BNT接種2萬4279劑。

截至目前為止，累計接種2548萬6269劑，其中，AZ接種1256萬8377劑，莫德納接種622萬2339劑，高端接種139萬3611劑，BNT接種530萬1942；人口涵蓋率73.97%，劑次人口比為每百人108.77劑。

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