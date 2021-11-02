取消AZ等BNT混打？ 醫籲：大可不必、反而增加風險

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，預計11月將開放AZ混打BNT疫苗，對此台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇呼籲民眾，不必刻意取消AZ第二劑等著混打BNT，他強調AZ兩劑已經很夠用。（彭博）

2021/11/02 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，預計11月將開放AZ混打BNT疫苗，對此台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇呼籲民眾，不必刻意取消AZ第二劑等著混打BNT，他強調AZ兩劑已經很夠用，且若是在等待時又爆發疫情，反而成為另一種風險。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，許多國家雖已大規模接種疫苗，但陸續傳出接種疫苗後仍染疫的情況，外界為此關注我國何時能混打疫苗，隨著AZ、BNT疫苗到貨穩定，指揮中心指揮官陳時中日前也表示，規劃11月將可開放混打，不過截至目前尚無進一步消息。

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醫師陳昶宇對此則在臉書發文呼籲，雖然有部分民眾觀望想要混打疫苗，甚至有人取消原本已安排好的AZ第二劑，但目前指揮中心尚未開放，他認為取消AZ等的混打BNT「真的是大可不必」、「沒有必要」。他強調除非AZ第一劑有嚴重過敏或不良反應，不然一般已經打完AZ第一劑的民眾，其實繼續打第二劑AZ即可，否則刻意等混打，還要再去冒險承受BNT第二劑副作用，可能會再發燒全身痠痛一次，甚至還有機會併發心肌炎。

陳昶宇也說，追求較高的中和抗體效價，也不代表就一定可以避免突破性感染，且就算真的遇到突破性感染，在施打兩劑AZ之後，重症死亡風險就已經非常小了。若民眾是年紀較大的族群，在半年後也可能還要再追打第三劑，因此他認為實在不必刻意追求混打，反而在等待期間若是又有社區疫情再起，反而成為另一個需要承擔的風險。

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