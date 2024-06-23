雲林一般垃圾清運量成長 有6成家庭未落實分類

雲林縣環保局今年3月起開始針對一般垃圾隨機破袋稽查，發現未落實分類家戶占6成。（雲林縣環保局提供）

2024/06/23 12:48

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣目前一天一般垃圾清運量近370公噸，環保局分析相較於疫情前平均日收量成長一成五，判斷是因民眾分類習慣鬆懈。環保局今年3月起進行隨車破袋稽查，發現縣內近六成家戶未妥善分類，更以紙容器、廚餘、塑膠容器位居前三名。環保局表示，目前先以柔性勸導，如再不聽勸者將依規定處以1200至6000元罰款。

環保局長張喬維指出，雲林縣一天清運一般垃圾量近370公噸，但發現比疫情前增加一成五，探究原因發現因疫情影響，外帶、外送餐飲增多，未妥善分類的便當盒及飲料杯成為主要問題。因此今年3月起，與各鄉鎮市清潔隊展開稽查行動，垃圾車到定點清運前，由人員隨機破袋稽查。

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張喬維表示，目前隨機破袋共1481袋，發現含有資源回收物及廚餘的垃圾共有1017袋，顯示近六成家戶未落實垃圾分類。再詳加分析，紙容器佔38.1％，位居第二的則是廚餘占28.4%，第三名為塑膠類占14.3%。經過人員解說後，同路線再次破袋稽查已降低二至三成。

環保局表示，這些回收物更是大多未清洗就丟棄，甚至有廚餘殘渣在垃圾當中，更有些許鐵鋁罐及玻璃容器也在一般垃圾中，此舉可能會造成清潔人員收運過程中造成傷害。目前初步採取柔性勸導，對於多次未改正的家戶，將依據「廢棄物清理法」規定，處以1200元以上至6000元以下罰款，並可按日連續處罰，而隨機破袋稽查工作將會持續進行。

雲林縣環保局今年3月起開始針對一般垃圾隨機破袋稽查，發現未落實分類家戶占6成。（雲林縣環保局提供）

雲林縣一般垃圾清運量每日近370公噸，環保局發現未落實分類垃圾比例增加。（記者李文德攝）

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