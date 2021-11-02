莫德納規劃第14輪接種 混打也可望開放AZ+莫德納

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/11/02 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心已規劃11月開放AZ+BNT疫苗混打，但美國昨再贈150萬劑莫德納疫苗，且近期也將再有自購莫德納疫苗到貨，因此發言人莊人祥今日表示，現在開放AZ+莫德納混打也列考量，但實際可釋出混打的數量，仍在精算中；至於一般莫德納接種，預計將於第14輪疫苗開放。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日透露台大醫院初步疫苗混打臨床試驗的成果，AZ+莫德納中和抗體效價反應與兩劑莫德納相當。

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莊人祥指出，國外臨床試驗多以AZ+BNT為主，目前以台大醫院的成果來看，與國外AZ+BNT類似。事實上，這些資料，先前都在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論過，因此當初專家建議針對一到三類可混打，但目前實際只有開放第一類醫事人員可混打AZ+莫德納，預計本月會針對BNT、莫德納的現貨、到貨量進行整體評估，再決定多少開放混打，尚在最後精算中。

莊人祥提到，除了AZ+BNT外，是否也開放AZ+莫德納，還要考慮年底前到貨多少、現在打第一劑有多少及第二劑的需求量，進行整體評估，但坦言AZ+BNT、AZ+莫德納都會考慮。

莊人祥也表示，預計開放混打對象不會分類別，可能就要求AZ打完10週以上等條件，並提到雙邊疫苗、也就是自購的莫德納疫苗，最近也還會再來，所以釋出數量的部分，還在做最後精算。

此外，莊人祥說明，一般莫德納疫苗開放接種預計要到第14期，目前規劃中，沒有辦法回答細節。

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