基隆捷運是否進基隆車站？ 王國材：10年後的人來決定

基捷是否進基隆車站，王國材表示，10年後的人來決定。（記者鄭瑋奇攝）

2021/11/04 09:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆捷運八堵－基隆段，交通部長王國材昨日說出一定要做、傾向不留台鐵後，引發基隆人譁然，認為不是該由基隆人決定，怎麼會是交通部突然就定案。王國材今日赴立法院交通委員會前接受媒體訪問時表示，他只是拋出一個想法，就規劃面、營運面讓大家思考一下，基捷是否進基隆會等第一階段南港－八堵完工、營運一陣子後才會再決定，可能會是十年後的事情。

王國材表示，基隆捷運過去一直找不到路廊，已經談了20年，現在好不容易找出路廊，能夠服務更多使用者，現階段規劃第一階段南港到八堵先做，並在八堵做轉運站，讓基隆市民先習慣八堵轉運搭乘捷運的方式；第二階段基捷八堵－基隆段，是會等第一階段做完、營運一陣子後再看大家想法，決定是否要捷運，這可能是十年後的事情。

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對於昨日說出八堵－基隆捷運一定要做，王國材說，一直都有兩種聲音，交通部想法是基捷、台鐵二擇一，不過因地方對台鐵感情及習慣現階段台鐵便利性，所以第二階段還沒那麼急著決定，昨天只是就規劃面跟營運面拋出來讓大家想一下，最終會是由十年後那時的人、那時的想法來做出決定。

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