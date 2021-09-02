4200萬元微旅行何處報名？台東市代盼縣府公開講明白

台東縣府舉辦「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」，昨天起陸續出團。（記者黃明堂攝）

2021/09/02 17:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府以疫後振興經濟之名，花費4200萬招待2.4萬縣民縣內一日遊，昨天開始啟動。台東市民代表余振維、陳金溪、蔡政家今天遞聯合建議書，詢問縣政府「到底要去哪裡報名？」

台東市民代表余振維、陳金溪、蔡政家表示，縣府供2萬4千名縣民的預算4200萬元縣政參訪之旅，他們不斷接獲鄉親來電詢問，想參加縣政參訪，但不知道要去哪裡報名，因此要求縣政府，公布報名方式與報名窗口，讓想參加的民眾報名。

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余振維表示，縣政參訪已於昨天啟動，近日不斷接獲鄉親詢問，他們想參加縣政參訪，但是到底要去哪裡報名？面對鄉親的詢問，代表也沒辦法回答，因為打電話去問縣府，縣府的承辦人沒有辦法回答報名方法。因此特地發文希望縣府能公開說明。

3位代表強調，4200萬元是納稅人的錢，民脂民膏，應該要公開使用的方法，所以今天3位代表發起共同建議書由余振維代表行文台東縣政府，希望台東縣政府公布報名的方式。

余振維說明，其實最簡單的方法就是台東縣政府在網站公布報名方法，如果超過2萬4千名就以抽籤決定，既簡單又公平，不用讓鄉親一頭霧水。

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