為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4200萬元微旅行何處報名？台東市代盼縣府公開講明白

    台東縣府舉辦「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」，昨天起陸續出團。（記者黃明堂攝）

    台東縣府舉辦「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」，昨天起陸續出團。（記者黃明堂攝）

    2021/09/02 17:03

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府以疫後振興經濟之名，花費4200萬招待2.4萬縣民縣內一日遊，昨天開始啟動。台東市民代表余振維、陳金溪、蔡政家今天遞聯合建議書，詢問縣政府「到底要去哪裡報名？」

    台東市民代表余振維、陳金溪、蔡政家表示，縣府供2萬4千名縣民的預算4200萬元縣政參訪之旅，他們不斷接獲鄉親來電詢問，想參加縣政參訪，但不知道要去哪裡報名，因此要求縣政府，公布報名方式與報名窗口，讓想參加的民眾報名。

    余振維表示，縣政參訪已於昨天啟動，近日不斷接獲鄉親詢問，他們想參加縣政參訪，但是到底要去哪裡報名？面對鄉親的詢問，代表也沒辦法回答，因為打電話去問縣府，縣府的承辦人沒有辦法回答報名方法。因此特地發文希望縣府能公開說明。

    3位代表強調，4200萬元是納稅人的錢，民脂民膏，應該要公開使用的方法，所以今天3位代表發起共同建議書由余振維代表行文台東縣政府，希望台東縣政府公布報名的方式。

    余振維說明，其實最簡單的方法就是台東縣政府在網站公布報名方法，如果超過2萬4千名就以抽籤決定，既簡單又公平，不用讓鄉親一頭霧水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    後疫情時代 澎湖微旅行市場正夯
    2021/09/02 09:53

    後疫情時代 澎湖微旅行市場正夯
    最高120萬製作費！台北文創天空創意節徵件 7/30截止報名
    2021/07/15 11:11

    最高120萬製作費！台北文創天空創意節徵件 7/30截止報名

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    新北公共化幼兒園延至6/15起報名 改採網路登記報到
    2021/05/18 14:33

    新北公共化幼兒園延至6/15起報名 改採網路登記報到
    彰化環教小旅行高CP值 收費照樣搶破頭！
    2021/04/22 19:47

    彰化環教小旅行高CP值 收費照樣搶破頭！

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    追加1萬2000份裝備 白沙屯媽祖今恢復進香報名
    2021/03/27 15:26

    追加1萬2000份裝備 白沙屯媽祖今恢復進香報名
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播