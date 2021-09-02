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    後疫情時代 澎湖微旅行市場正夯

    澎管處101K自行車線上挑戰起跑了，民眾選擇抓住飛機主題照片上傳。（圖由澎管處提供）

    澎管處101K自行車線上挑戰起跑了，民眾選擇抓住飛機主題照片上傳。（圖由澎管處提供）

    2021/09/02 09:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，旅遊等相關產業百業蕭條。在台灣疫情趨緩之際，澎湖趁勢推出微旅行，搶攻背包客及小眾旅遊市場，希望能在疫情觀光慘澹之際殺出血路，並增加深度人文體驗及多元化行程。

    因疫情停辦的交通部觀光局澎湖國家風景區管理處「澎湖跳島101K線上自行車活動」，改為線上挑戰賽，由車友自行安排時間騎車暢遊澎湖，並拍照上網打卡，就回饋給參加車友豐富的活動紀念贈品、抽獎好禮，還有個人專屬的特色郵票完賽證書。今年也完成「澎湖菊島線」多元路線130公里規劃，並設置導引指標牌161面，補給站指標牌40面，導覽圖7面及景點資訊指引牌誌，提供全台最優質自行車旅遊環境。

    至於恢復營運的澎湖好行公車，包含「媽宮北環線」與「媽宮湖西線」，營運模式採預約出車制，專車接駁，專人隨車導覽，自9月2日起好行推動單位旅遊處再推出乘車送好禮活動，每週4預約乘坐澎湖好行任一路線，送penghu限量款棒球帽，數量有限，送完為止！

    澎湖縣政府農漁局也配合全球暖化議題，推出農漁村永續旅遊行程。活動以全球百大綠色旅遊地「澎湖縣湖西鄉南寮社區」踩線為主題，包括蒙面女郎體驗、福記魚灶炊煮在地傳統美食、牛屎窟體驗等。午餐享受湖東釡鍋便當，是社區媽媽醃漬的高麗菜酸、潮間帶抓到的石鮔、自家菜宅種的紅蘿蔔、辣炒鳁仔魚脯等，可以細細品嘗在地食材及常民生活故事。

    搭乘台灣好行澎湖專車，就有機會獲得限量棒球紀念帽。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    搭乘台灣好行澎湖專車，就有機會獲得限量棒球紀念帽。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖縣政府農漁局推農漁村永續體驗行程，蒙面女郎是不可或缺的因素。（圖由澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖縣政府農漁局推農漁村永續體驗行程，蒙面女郎是不可或缺的因素。（圖由澎湖縣政府農漁局提供）

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