台南4大專院校無公車？市府澄清：轄內15校皆有公車路網

南市交通局從2014年起推動公車入校園，陸續完成轄內15所大專院校公車服務路網。（南市府提供）

2021/09/01 17:31

〔記者王姝琇／台南報導〕各大專院校9月中旬將陸續開學，卻傳出台南有4所大專院校沒有公車到站，影響學生權益？交通局今（1日）澄清表示，南市轄內15所大專院校都有公車路線服務，其中6所學校公車路線更是延伸進校園內設站，市府也會長期滾動檢討，依師生需求規劃與調整班表，提供學子安全便利的通勤選擇。

市長黃偉哲表示，網路訊息還是不可盡信，目前南市15間大專院校皆有公車可到達，其中6校因腹地空間允許車輛安全迴轉，公車路線更是規劃延伸進入校內設站，校內無法行駛公車的學校也都在校門口及鄰近幹道設站。

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交通局表示，南市府提前部署，協調各客運業者自今天起於上下班尖峰時間，開出約300班次的公車，至於熱門路線或學校密集區，也將視後續實際需求，於協調後加開班次，民眾可利用大台南公車App查詢公車動態。

另，市府為提供學生更安全的通勤工具，減少學生騎機車肇事機會，近年積極與各大專院校合作，只要學校腹地足夠，大型公車能夠迴轉且安全無虞，就能讓公車開進校園。目前南市境內共15所大專院校都有公車路線服務，其中6所學校的校園內有設有公車站。有關報某新聞網站列舉台南市有4所大專院校未加入公車進校園計畫，經查乃引用資料有誤所致，特別予以澄清。

交通局長王銘德也表示，考量交通事故高風險的24歲以下青年機車族群的交通安全，交通局從2014年起推動公車入校園，陸續完成境內15所大專院校公車服務路網，並持續推出各項學生乘車優惠，其中南台科大及台南應大，經評估校內可提供大型車安全行駛無虞，在2016年及2017年起就與校方合作，將公車直接駛入校內設站，已服務多年，獲得師生好評。

除了公車路線班次的配合，公運處也持續推動各種優惠，鼓勵大專學生使用公共運輸取代自行騎機車。除了幹支線公車基本里程免費與轉乘優惠，台南市大專生持結合電子票證功能的學生證，亦可比照市民卡，享搭乘市區公車（0~99路，33、61路及高鐵快捷公車除外）平日半價、假日免費優惠，南市府歡迎學子多加利用。

南市交通局從2014年起推動公車入校園，陸續完成轄內15所大專院校公車服務路網。（南市府提供）

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