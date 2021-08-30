9/1起新北多項交通新措施上路 公車加密班次

9/1起新北市有多項交通新措施上路，因應開學日，公車將加密班次。（記者賴筱桐攝）

2021/08/30 17:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕9月1日起新北市有多項交通措施上路，包括因應學校開學日，校園周邊恢復行人保護號誌時相、公車班次加密，以及八里台北港重劃區管制禁行大貨車、台65線土城二入口往國道3號採「限行北上」等措施，提醒用路人注意。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，受疫情影響，從6月8日至8月27日暑假期間取消學校周邊行人專用通行燈號，將配合學校開學日恢復運作，公車將加密班次；他指出，開學後車流量將較暑期增加，行車時間預計增加10至30分鐘，提醒用路人提早出門，行經行人保護通行號誌路口時，依號誌行駛並禮讓行人通行。

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交通局交通安全科科長林昭賢指出，八里台北港重劃區將自9月1日起實施15噸以上大貨車禁行管制，新增管制範圍為八里區中山路2段、八里大道、臨港大道及商港路所圍的區域。

另外，為減少台65線往土城交流道主線車流交織，9月1日起台65線土城二入口至國道3號採「限行北上」措施，由土城區大安路、員安路口進入台65線的車輛只能進入國3北上車道，原本要從土城二入口往國3南下的車輛，請改道橋下大安路行駛中央路、大安路口的土城交流道進入國道。

鄰近台鐵五堵車站的汐止區大同路3段貨櫃橋下停車場將自9月1日起收費營運，場內有22個小型車停車位及74個機車停車位，收費時段為平日週一至週五上午7點至晚上8點止，汽車每小時20元，機車免費。

三重區光榮國小地下停車場將於9月1日凌晨0點起開放免費試停1個月，10月起正式營運，費率為汽車臨停每小時30元，月票4000元；機車臨停每次20元，月票300元。

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