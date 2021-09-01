開學了！ 台中增加公車部份班次 跳蛙幹線全面恢復

今日開學，交通局調整增加公車部份班次。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/01 16:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高中職以下學校今（1）日開學，通學乘車人潮明顯增加，台中市政府交通局提前協調各市區客運業者調整增加台中公車部分班次，針對學生行駛的區間車及延駛繞駛路線，以及200路、500路、700路、900路跳蛙式幹線公車，在9月新學期開始即全面恢復班次。

交通局長葉昭甫表示，110學年度恢復為實體開學到校上課，學生族群乘車需求將大幅增加，交通局已協調各市區公車業者通盤檢討各路線班次調整。針對學生行駛的區間車及延駛繞駛路線，以及200路、500路、700路、900路跳蛙式幹線公車，在9月新學期開始即全面恢復班次。

請繼續往下閱讀...

另因應學生乘車需求，也重新檢討各路線於尖峰期間恢復行駛，目前平日增加超過600班次，假日增加超過200班次，相關調整均公告於即時公車動態資訊網站、「台中公車」APP及各業者網站。

交通局表示，今日上午搭車狀況良好，並無過度擁擠現象，乘客也都遵守相關防疫規定，後續也會視乘車狀況及疫情變化持續檢討班次，避免車內過度擁擠。

交通局強調，公車仍持續在收班、發車前進行全車消毒作業，每班次抵達終點站後也將針對乘客較常接觸的拉環、把手、下車鈴、公車驗票機等設備加強清消，並視情形加密消毒頻率，公車上也加裝酒精噴頭，提供民眾消毒手部，守護民眾健康。

此外，在每輛公車車門及車窗等處已張貼多張QR Code供民眾就近掃描，車內也張貼使用說明；對於無法使用簡訊實聯制者，車輛上備有紙本實聯制小卡可供乘客填寫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法