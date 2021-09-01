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    新北生活健身房無預警歇業 消保官對會員確保權益提建議

    生活健身房無預警停業，消費者退款無門，向消保官投訴。（圖片摘自google map）

    生活健身房無預警停業，消費者退款無門，向消保官投訴。（圖片摘自google map）

    2021/09/01 11:52

    〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市板橋區的生活健身房受疫情影響，於今年7月26日在臉書貼出自7月27日起停止營業、進入清算程序並受理線上申請債權訊息，但會員苦候至今仍未收到退款，於8月底向新北市消保官辦公室提出大量申訴，主任消保官王治宇說，消費者提申訴或打團體訴訟緩不濟急，建議可申請信用卡爭議款、參與債權分配及聲請法院支付命令方式為自己爭取權益。

    王治宇說，消費者反映業者未提出明確預線會費的退費做法，令會員蒙受損失，消保官已於8月底赴生活健身房實地會勘，並連絡陳姓負責人了解實際情形，因生活健身房將於9月依公司法、營業稅法、所得稅法展開公司解散登記及清算申報程序，目前消費者如打算提出消費申訴或團體訴訟顯已緩不濟急。

    王治宇建議消費者可循以下3途徑維護權利，一、 申請信用卡爭議款：如於近540日內刷卡付費的消費者，可於業者停止服務的120日內向發卡銀行申請爭議款，免付賸餘課程費用，生活健身房同意提供會員上課紀錄及停止營業的說明，因各家發卡銀行所需資料不盡相同，請會員 逕向發卡銀行洽詢。

    二、 參與分配：生活健身房已於7月27日開放會員登記債權，8月28日拖吊健身器材至倉庫後將進行變賣，並將賣變所得款項依比例退還給消費者。

    三、支付命令：如會員希望在最短時間內取得強制執行名義，建議消費者儘快向法院聲請支付命令，消保官並已預擬支付命令聲請狀，供有需求民眾下載利用，會員如需法律諮詢服務，亦可至新北市政府聯合服務中心，由義務律師提供專業法律意見。

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