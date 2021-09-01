運研所推無人機空拍+AI影像辨識 快速分析路口易發生車禍點

運研所推以無人機空拍加AI影像辨識，快速分析路口易發生車禍點以利改善。（圖由運研所提供）

2021/09/01 11:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕過去道路主管機關需蒐集並分析1年至3年交通事故資料後，才能發現路口的安全問題，並加以改善以防止事故繼續發生。近年來無人機（UAV）空拍攝影及人工智慧（AI）影像辨識技術快速發展，交通部運輸研究所與訊力科技公司合作結合兩者技術，將以無人機清楚辨識並追蹤路口人、車流動軌跡，並透過軟體分析路口易發生交通衝突地點及型態，以防範事故於未然。

運研所表示，今年與台北、高雄兩市合作，挑選路口進行分析研究，將無人機空拍攝影及AI影像辨識，運用於解決路口交通衝突問題。在作業上，先以無人機在路口上方75公尺至80公尺，以俯視清楚拍攝路口人、車流動情形，再運用AI影像辨識技術將影像轉換成人、車流動的軌跡，最後透過軟體分析軌跡資料，找出路口易發生交通衝突的點位及型態，也就是最容易發生車禍的地方，協助道路主管機關診斷路口可能的危險熱區，並預先進行改善；此外，還可比較改善前後衝突熱區的改變，來評估改善成效。

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運研所計畫於110年至112年，每年選擇兩項路口安全議題，並與地方政府合作挑選路口進行分析。運研所表示，路口交通在「機會左轉（左轉車無左轉專用時相，需趁對向直行車流之空隙進行左轉）」與「路口穿越衝突（直行車因搶黃燈、闖紅燈等而與橫向來車發生衝突）」兩種情形，所發生交通事故的嚴重性相對較高，今年先以此兩項議題，透過座談會與六都進行交流，除與北高兩市合作共挑選15個路口進行研究，還會在台北市、桃園市及台南市選擇4處易肇事路口進行分析，做為後續改善依據。

此外，為推廣此創新分析工具，運輸研究所規劃於110年10月下旬辦理教育訓練課程，邀請各道路管理機關及顧問公司派員參與，以瞭解無人機空拍作業程序、AI影像辨識原理、分析軟體功能與操作程序等，讓實務單位能廣為應用於路口交通安全診斷及改善，提升路口安全。

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