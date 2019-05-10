火車轉公車不再卡卡 運研所開發新系統協助調整班表

2019-05-10 20:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升火車與公車、客運間轉乘便利性，交通部運輸研究所去年開發一套「無縫銜接檢核系統」，透過資料分析找出行經車站公車班次，最適當的轉乘時間，讓業者只要稍微調整班表，不需增班就能讓民眾轉乘更加便利。運研所副所長黃新薰表示，系統現已完成測試及實地檢核，正將系統移轉給客運公會，讓全台各地客運業者，最快7月就能利用該系統，輕鬆排出適合轉乘班表。

民眾外出選擇自行騎車、開車，通常是因為大眾運輸無法提供點對點接駁，及需要轉乘無法一個班次到達目的地，尤其轉乘不便時，更降低民眾使用大眾運輸意願。黃新薰表示，如果民眾外出旅遊，提著大包小包的伴手禮搭火車回家，下車時發現公車等很久，甚至下車馬上出站，公車卻剛好從眼前開走，那下次就不太可能再選擇搭大眾運輸出遊；因此，運研所開發出這套系統，納入火車到站及旅客步行至公車站牌時間，幫業者算出行經車站的班次，對火車轉乘公車、客運旅客最適當的時刻表。

運研所助理研究員許凱創表示，這套系統會自動界接公共運輸整合資訊流通服務平台資料，台鐵時刻表有改點時，系統會計算出對於公車、客運轉乘受影響的班次，讓業者能得知相關資訊，並決定是否配合調整班次。

運研所日前從15縣市中，挑選17個每日進出站人次逾1000的台鐵車站，進行實際檢核測試，並以20分鐘內可完成轉乘、末班車可轉乘比例等指標，做為檢核標準；經過系統計算並調整班次後，除少數路線主要考量學校、醫院、社區旅客，時刻表能調整幅度有限外，多數車站的公車、客運路線，轉乘效益都可達80%以上。運研所表示，相信透過降低旅客轉乘等候時間，可提昇大眾運輸服務效率，進而增加民眾使用大眾運輸意願。

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