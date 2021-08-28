綠委周春米、林宜瑾 再籲18到29歲優先施打BNT

民進黨立委周春米與林宜瑾今天共同發聲，呼籲應讓18到29歲年輕人優先施打BNT疫苗。（記者簡惠茹翻攝）

2021/08/28 20:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前宣布，BNT疫苗優先提供給12到18歲學生施打，繼今天上午民進黨英系立委聯合發聲明，呼籲18歲到20歲年輕人同步優先預約接種BNT疫苗後，今天晚間民進黨立委周春米、林宜瑾今天共同發聲，呼籲應讓18到29歲年輕人優先施打BNT疫苗，並由18歲開始優先施打依序接種直至29歲。

周春米表示，由於武漢肺炎的症狀對於老年人的風險較高，以及考慮到過去幾款疫苗對於年輕人的副作用而言都有比較高的風險，因此在疫苗注射的安排上，都是以中老年人為優先，18到29歲部分則一直是「望穿秋水」，未能排進疫苗注射的優先名單內，現在既然有合適的疫苗，也該讓他們盡快接種。

請繼續往下閱讀...

林宜瑾也呼籲，除了12到17歲由學校安排施打之外，應讓18到29歲年輕人優先預約BNT疫苗，並從18歲開始向上施打。林宜瑾直言「不要讓辛苦的年輕人沒有選擇」，中年人早已可選擇AZ、莫德納或高端，重症風險最高的老年人，也都已施打完疫苗，接下來的BNT疫苗，應可安排年輕人優先接種。

周春米也補充，政府可以考慮先保留12到17歲注射所需要的數量，剩餘的部分則優先給18到29歲的年齡層依序由18歲開始接種直到29歲，填補AZ等疫苗在年齡層上的空白，讓年輕人在疫情中得到更好的保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法