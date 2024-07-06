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「寶島歌王文夏季」主題市集 總爺藝文中心登場

「寶島歌王文夏季」主題市集活動，紀念文夏並結合麻豆在地特色人文、特色店家。（記者楊金城攝）

「寶島歌王文夏季」主題市集活動，紀念文夏並結合麻豆在地特色人文、特色店家。（記者楊金城攝）

2024/07/06 17:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆商圈、麻豆區公所今天（6日）在總爺藝文中心舉辦「寶島歌王文夏季」主題市集活動，吸引許多遊客和文夏歌迷一起逛市集、聽文夏的音樂。

文夏的故鄉在麻豆，總爺藝文中心設有文夏紀念館，麻豆商圈舉辦文夏季來緬懷寶島歌王，讓大家再次傳唱文夏的好歌，一方面也推廣行銷麻豆商圈的好物，帶動商機。

台南市長黃偉哲、麻豆區長楊政舉逛了市集，為文夏季開幕，在地新生舞蹈團特別創作文夏與四姐妹音樂秀做開場表演，並有文夏音樂饗宴、文夏那卡西、文夏時代扮裝Look show等活動，非常熱鬧。

今天市集現場提供數位支付平台，與環保餐具租用的服務，希望讓低碳城市數位轉型落實到日常消費生活中。

文夏季主題市集邀集35家台南名攤如合口味肉乾、聖麥麵包坊、楊哥楊嫂肉粽、大水缸酸梅湯等，且有滿滿一整天的舞台表演，讓民眾看得目不轉睛。

為推廣麻豆商圈的好物，打開商機，市集另外今天只要民眾消費滿200元，就有1張摸彩卷，最大獎為價值近3萬元的15吋觸控螢幕行動式KTV，歡迎民眾來一趟總爺藝文中心的小確幸輕鬆之旅，一起聽文夏、逛市集兼摸彩。

「寶島歌王文夏季」現場演唱流行歌。（記者楊金城攝）

「寶島歌王文夏季」現場演唱流行歌。（記者楊金城攝）

主題市集的心形文旦。（記者楊金城攝）

主題市集的心形文旦。（記者楊金城攝）

「寶島歌王文夏季」四姐妹音樂秀。（記者楊金城攝）

「寶島歌王文夏季」四姐妹音樂秀。（記者楊金城攝）

「寶島歌王文夏季」四姐妹音樂秀。（記者楊金城攝）

「寶島歌王文夏季」四姐妹音樂秀。（記者楊金城攝）

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