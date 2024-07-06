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屏東小琉球逮45件未戴安全帽 警嘆：全是外地客

警方取締未戴安全帽。（警方提供）

警方取締未戴安全帽。（警方提供）

2024/07/06 17:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球是國旅親水遊憩盛地，暑假旺季破萬人登島已成常態，暑假第二個週末再度湧入人潮，但人多亂象也增，島上「不戴安全帽」的行為是屢見不鮮，為加強當地交通秩序及行車安全，警方增派人力登島取締，在短短4小時攔檢到45件未戴安全帽的騎士與乘客。

暑假到來，以親水遊憩聞名的小琉球再度吸引大批遊客前來戲水消暑，但人多生亂象，繼日前有不明男子擅闖民宅後，島上不戴安全帽騎機車也有增加趨勢。

警方表示，小琉球屬離島，島上主要的交通模式以機車為主，許多家長帶著放假的小孩全家一同到小琉球玩水享受假期，也是由大人租用機車騎乘往來，但龐大人、車流恐造成交通混亂，危害旅客及用路人的安全，東港警分局今年暑假，每週至少2次增派警力前往小琉球實施交通安全大執法勤務。

警方指出，小琉球旅遊旺季於每年4至8月期間，目前經統計4至6月的交通事故，其中唯一件的死亡事故即為未戴安全帽的機車事故，其餘受傷事故發生72件、受傷117人。 為保障遊客至小琉球旅遊平安順暢，東港警分局規劃於7、8月暑假期間，每週2次由本島增派警力登島實施交通大執法，警方在非假日出勤，僅下午的4個小時就取締未戴安全帽45件無照駕駛4件，越級駕駛3件等共52件。

據警方提供影像，警方共兩組人馬於俗稱「中路」的中山路的同處分東、西向值勤，騎機車行經的遊客是絡繹不絕，但被因未戴安全帽被攔下開單者則是一車接一車，巧合的是，這45張單全是外地遊客，員警透露，國人到離島後不知是被慢活氛圍影響還是認為離島執法強度低，讓原本在本島根深蒂固的戴安全帽行為，在過了個海就和交通安全常識一起「拋在腦後」。

東港警分局歡迎全國遊客前來觀光旅遊，但呼籲用路人遵守交通規則，騎乘機車務必戴好安全帽，以維護用路人權益及安全，最後提醒行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車。

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