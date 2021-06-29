為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美研究：莫德納、BNT疫苗保護力超持久 張上淳這樣說

    中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（指揮中心提供）

    2021/06/29 16:45

    〔記者邱芷柔／台北報導〕美國媒體報導，美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）領導的團隊，在國際學術期刊《自然》（Nature）發表研究，指出民眾接種莫德納、BNT疫苗等mRNA技術疫苗後，有機會提供長達數年的保護力來對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）；對此中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，該研究應是根據相關的科學推測，疫苗真正使用到人體上僅半年時間，目前尚無相關實證資料可以證實。

    據紐約時報（New York Times）、CBS NewYork報導，根據科學期刊《自然》28日刊登的最新研究，由輝瑞、莫德納開發的COVID-19疫苗，使用的是mRNA技術，能引發人體持續性的免疫反應，有機會提供長達數年的保護力；研究也指出，接種mRNA疫苗的多數人或許不需施打追加劑量，但前提是新冠病毒未來的變異程度不可過大；此外，接種疫苗前就曾染疫且自行康復者，即使出現大幅變異，或許也不需追加疫苗。

    對此外界好奇指揮中心如何看待這樣的研究，是否會影響未來台灣對疫苗接種的佈局。

    張上淳認為，基本上該研究應是根據相關的科學推測，實際上COVID-19疫苗從去年底才開始施打，到現在真正使用到人體上僅有半年時間，所以沒有相關的實證資料。

    張上淳說，必須要1年、2年或是多少年後，再去抽抗體及看T細胞的免疫力等數據，才有實證資料的佐證，目前研究都是所謂用學理上去做推理的結果。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傻眼！菲律賓疫苗接種 針筒插進去沒注射就拔出…
    2021/06/29 16:38

    傻眼！菲律賓疫苗接種 針筒插進去沒注射就拔出…
    Delta病毒接觸14秒就感染？ 張上淳：可能有其他場合的接觸
    2021/06/29 16:04

    Delta病毒接觸14秒就感染？ 張上淳：可能有其他場合的接觸

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    了解慈濟很急 陳時中：照原來步驟先讓台積電、永齡採購疫苗
    2021/06/29 15:39

    了解慈濟很急 陳時中：照原來步驟先讓台積電、永齡採購疫苗
    台灣抗疫排名跌至44名 高虹安籲超前部署二代疫苗
    2021/06/29 14:26

    台灣抗疫排名跌至44名 高虹安籲超前部署二代疫苗
    中國疫苗臨床試驗出現副作用 張上淳：安全性是優先考量
    2020/05/25 16:17

    中國疫苗臨床試驗出現副作用 張上淳：安全性是優先考量
    武漢肺炎》疫苗未問世 張上淳：難恢復正常生活
    2020/04/20 13:55

    武漢肺炎》疫苗未問世 張上淳：難恢復正常生活
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 15:52

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播