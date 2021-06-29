美研究：莫德納、BNT疫苗保護力超持久 張上淳這樣說

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（指揮中心提供）

2021/06/29 16:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國媒體報導，美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）領導的團隊，在國際學術期刊《自然》（Nature）發表研究，指出民眾接種莫德納、BNT疫苗等mRNA技術疫苗後，有機會提供長達數年的保護力來對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）；對此中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，該研究應是根據相關的科學推測，疫苗真正使用到人體上僅半年時間，目前尚無相關實證資料可以證實。

據紐約時報（New York Times）、CBS NewYork報導，根據科學期刊《自然》28日刊登的最新研究，由輝瑞、莫德納開發的COVID-19疫苗，使用的是mRNA技術，能引發人體持續性的免疫反應，有機會提供長達數年的保護力；研究也指出，接種mRNA疫苗的多數人或許不需施打追加劑量，但前提是新冠病毒未來的變異程度不可過大；此外，接種疫苗前就曾染疫且自行康復者，即使出現大幅變異，或許也不需追加疫苗。

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對此外界好奇指揮中心如何看待這樣的研究，是否會影響未來台灣對疫苗接種的佈局。

張上淳認為，基本上該研究應是根據相關的科學推測，實際上COVID-19疫苗從去年底才開始施打，到現在真正使用到人體上僅有半年時間，所以沒有相關的實證資料。

張上淳說，必須要1年、2年或是多少年後，再去抽抗體及看T細胞的免疫力等數據，才有實證資料的佐證，目前研究都是所謂用學理上去做推理的結果。

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