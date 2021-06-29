台灣抗疫排名跌至44名 高虹安籲超前部署二代疫苗

根據彭博社每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣從4月的第5名，一路下滑至6月的第44名。（高虹安辦公室提供）

2021/06/29 14:26

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣自5月中旬起爆發本土疫情，根據彭博社（Bloomberg）每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），台灣從4月的第5名、5月的第15名，一路下滑至6月的第44名。民眾黨立委高虹安說，排名驟跌的主因在於疫苗施打率低落，呼籲政府加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗。

高虹安以「現實世界中的龜兔賽跑？」、「全球抗疫韌性排名，台灣從優等生慘跌到後段班？」為題撰文指出，近來Covid-19病毒持續進化，全球各國都加強防疫措施及疫苗採購，然而台灣不但疫苗採購到貨低迷、持續依靠外援捐贈，更被變種病毒攻破圍堵防線，防疫策略與作為顯然需要深刻檢討及加強。

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高表示，根據彭博社每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣自從5月疫情爆發未能及時得到控制，及疫苗接種率僅0.6%等項目被扣分後，已從4月的第5名一路跌至6月的第44名，在53個國家中成了倒數10名，落後伊拉克、奈及利亞、越南、泰國、巴西、伊朗及南非等國。

她說，彭博內文直指台灣排名暴跌的兩大原因和上月一樣，在於「疫苗接種工作遲滯」以及「疫情再次爆發加劇」。而在「重新開放」的四大指標上，與各國相比，台灣更是拿了慘不忍睹的「滿江紅」。

高研究該份最新評比，發現台灣大幅落後的4個指標分別為疫苗覆蓋率、單月死亡率、社區封閉、恢復國際交流。進一步分析本次排名暴跌的原因，包括疫苗施打率低落，僅有4%人口有疫苗覆蓋，根據推估，需費時6年才能達到75%群體保護。另，台灣上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第4高，只落後波蘭（15.5%）、羅馬尼亞（12.7%）與墨西哥（10.1%）。

她認為，疫情雖看似趨緩、確診數下降，但國際採購疫苗遲不到貨，疫苗依靠外援，且國產疫苗尚未通過國際科學標準認證，台灣的疫苗荒除了造成對外難以開放正常旅行往來，對內也引發諸多疫苗分配優先順序的爭奪與特權施打亂象。此外，防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，導致屢屢出現社區感染破口，甚至讓變種病毒入侵。

「台灣的防疫沒有鬆懈輕忽的空間」，高指出，在這份研究中，台灣上下十名（33～53名）的國家中，台灣是人類發展指數分數最高的（0.91），全民健康照護覆蓋的分數也是最高的（79），但防疫表現卻差強人意，政府能不深自反省？

她說，希望政府及疫情指揮中心要即時補足缺漏之處，外界建議該採納就採納，同時也呼籲政府，應思考加強境外防堵與檢測相關作為、檢討境內疫調SOP，最重要的，加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗，才能更好地守護全體國人，一起度過嚴峻的疫情難關。

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