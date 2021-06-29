為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣抗疫排名跌至44名 高虹安籲超前部署二代疫苗

    根據彭博社每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣從4月的第5名，一路下滑至6月的第44名。（高虹安辦公室提供）

    根據彭博社每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣從4月的第5名，一路下滑至6月的第44名。（高虹安辦公室提供）

    2021/06/29 14:26

    〔記者謝君臨／台北報導〕台灣自5月中旬起爆發本土疫情，根據彭博社（Bloomberg）每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），台灣從4月的第5名、5月的第15名，一路下滑至6月的第44名。民眾黨立委高虹安說，排名驟跌的主因在於疫苗施打率低落，呼籲政府加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗。

    高虹安以「現實世界中的龜兔賽跑？」、「全球抗疫韌性排名，台灣從優等生慘跌到後段班？」為題撰文指出，近來Covid-19病毒持續進化，全球各國都加強防疫措施及疫苗採購，然而台灣不但疫苗採購到貨低迷、持續依靠外援捐贈，更被變種病毒攻破圍堵防線，防疫策略與作為顯然需要深刻檢討及加強。

    高表示，根據彭博社每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名，台灣自從5月疫情爆發未能及時得到控制，及疫苗接種率僅0.6%等項目被扣分後，已從4月的第5名一路跌至6月的第44名，在53個國家中成了倒數10名，落後伊拉克、奈及利亞、越南、泰國、巴西、伊朗及南非等國。

    她說，彭博內文直指台灣排名暴跌的兩大原因和上月一樣，在於「疫苗接種工作遲滯」以及「疫情再次爆發加劇」。而在「重新開放」的四大指標上，與各國相比，台灣更是拿了慘不忍睹的「滿江紅」。

    高研究該份最新評比，發現台灣大幅落後的4個指標分別為疫苗覆蓋率、單月死亡率、社區封閉、恢復國際交流。進一步分析本次排名暴跌的原因，包括疫苗施打率低落，僅有4%人口有疫苗覆蓋，根據推估，需費時6年才能達到75%群體保護。另，台灣上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第4高，只落後波蘭（15.5%）、羅馬尼亞（12.7%）與墨西哥（10.1%）。

    她認為，疫情雖看似趨緩、確診數下降，但國際採購疫苗遲不到貨，疫苗依靠外援，且國產疫苗尚未通過國際科學標準認證，台灣的疫苗荒除了造成對外難以開放正常旅行往來，對內也引發諸多疫苗分配優先順序的爭奪與特權施打亂象。此外，防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，導致屢屢出現社區感染破口，甚至讓變種病毒入侵。

    「台灣的防疫沒有鬆懈輕忽的空間」，高指出，在這份研究中，台灣上下十名（33～53名）的國家中，台灣是人類發展指數分數最高的（0.91），全民健康照護覆蓋的分數也是最高的（79），但防疫表現卻差強人意，政府能不深自反省？

    她說，希望政府及疫情指揮中心要即時補足缺漏之處，外界建議該採納就採納，同時也呼籲政府，應思考加強境外防堵與檢測相關作為、檢討境內疫調SOP，最重要的，加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗，才能更好地守護全體國人，一起度過嚴峻的疫情難關。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗腎婦施打AZ疫苗11天後死亡 嘉市通報疫苗不良反應累計6例
    2021/06/29 13:49

    洗腎婦施打AZ疫苗11天後死亡 嘉市通報疫苗不良反應累計6例
    加拿大與輝瑞簽合約至2024年 每年可取得至少3000萬劑疫苗
    2021/06/29 13:43

    加拿大與輝瑞簽合約至2024年 每年可取得至少3000萬劑疫苗

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    竹市7/2起再為懷孕35週以上孕婦、73至74歲長輩施打疫苗
    2021/06/29 12:04

    竹市7/2起再為懷孕35週以上孕婦、73至74歲長輩施打疫苗
    美65歲男施打莫德納疫苗 10日後出現血栓症狀逝世
    2021/06/29 11:45

    美65歲男施打莫德納疫苗 10日後出現血栓症狀逝世
    英確診數突破1月底來新高！ 死亡人數僅3人
    2021/06/29 11:40

    英確診數突破1月底來新高！ 死亡人數僅3人
    台東縣長及副縣長至今都未打疫苗 稱讓長者優先施打
    2021/06/29 11:04

    台東縣長及副縣長至今都未打疫苗 稱讓長者優先施打
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 14:05

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播