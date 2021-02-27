高雄中博高架橋將消失 陳其邁與民眾到場見證歷史

服務高雄17年的中博高架橋，今天零時啟動拆除作業，高雄鐵路地下化邁向最後一哩路。（記者張忠義攝）

2021/02/27 00:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕服務高雄17年的中博高架橋，今天零時在高雄市長陳其邁與大批自行到場的市民朋友見證下，正式功成身退；在陳其邁宣布開工後，橋體兩側同時封閉，數十部重機具上橋啟動拆除作業，也宣告高雄鐵路地下化邁向最後一哩路。

中博高架橋全長840公尺，位居台鐵高雄車站正上方，北接博愛路、南接中山路，是高雄市中心最重要的交通動脈之一，因配合鐵路地下化第二階段的車站改造工程，今凌晨零時許正式開拆。

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高雄市政府說明，原本中博橋拆除工程規劃需6個月，市府經與交通部、鐵道局商議後，縮短為2個月，並針對兩側引道拆除可能造成交通影響，將原規畫兩個月的引道拆除期程減少為9天，搭配諸多改道配套與宣導方案，全面減緩對交通與周遭社區的衝擊。

今天凌晨零時的開拆作業，吸引大批民眾守在高架橋兩側，希望見證這屬於高雄城市發展歷史的關鍵一刻，直到市長陳其邁宣布拆除作業開工、現場鳴笛聲四起後，民眾仍未散去，希望多看幾眼即將消失的中博高架橋，多數圍觀民眾均拿起手機紀錄重機具拆橋畫面。

高市府提醒，今起9天，博愛路與中山路暫時中斷通聯，用路人須改走其他南北向道路，預計3月8日上午6時候，已經打通待命的站西路將上陣替代中博橋，重新串接博愛與中山路。

高雄市長陳其邁率領相關官員，與許多自行到場的高雄市民，共同見證中博高架橋拆除作業啟動。（記者張忠義攝）

中博高架橋拆除之前，警方先實施封閉交管作業，今起9天，博愛路與中山路暫時中斷通聯，用路人須改走其他南北向道路。（記者張忠義攝）

重型機具已在中博高架橋蓄勢待發，一聲令下即展開拆除作業。（記者張忠義攝）

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