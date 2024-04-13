揭謎！南投受天宮「分靈地圖」統計出爐 全台累積3696座

南投縣名間鄉受天宮官網上的「分靈地圖」，顯示「分靈」在各縣市的數量，其中新北、台中及彰化等3縣市（左）分居前3名。（記者謝介裕翻攝）

2024/04/13 11:18

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著玄天上帝於農曆三月初三（國曆十一日）的聖誕落幕，南投縣名間鄉受天宮在全國各縣市的宮廟「分靈地圖」最新統計資料也出爐，迄今（13日）止，「分靈」共有3696座，較最初登記增加約3000座，且以新北、台中及彰化分居前3名，顯見帝爺公深受坊間信眾愛載，其香火才能在全台遍地開枝散葉。

受天宮主祀玄天上帝（俗稱帝爺公），創建於清朝順治14年（西元1657年），迄今已367年歷史，向來有供奉帝爺公總壇之美名，但所分出的「分靈」數量究竟有多少？因2000年6月的一場大火，連可供佐證的傳統紙本分靈註記資料也被燒毀後，致無從準確得知。

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為尋找答案，受天宮管理委員會遂創全台之先，透過數位e化建構「分靈地圖」，開始受理海內外宮廟登記，經2年來積極宣導，今年前來向帝爺公朝聖的各縣市宮、廟、壇、堂、祠等相關進香團，在祝壽、祈福之餘，也不忘參與「分靈地圖」登記活動。

受天宮表示，起初可能是地緣關係，南投在「分靈地圖」中多半保持第1名優勢，如今最新排名以315座退居第4，新北市以560座居冠，第2名台中市511座、第3名則是彰化縣的507座。

依坊間習俗及信仰，南投鄉親離鄉背井打拚時，往往也會把自己奉祀的神明帶在身邊庇佑，上述排名的變動，也為帝爺公之香火鼎盛作了最佳註解。

不過，廟方強調，「分靈地圖」上的排名會依各縣市登記情況隨時變動，主要重點不在名次，而是溯源的意義，也歡迎海內外的友宮、友廟共襄盛舉，共為推廣宮廟宗教文化盡分心力。

南投縣名間鄉受天宮透過官網「分靈地圖」統計前來朝聖的進香團與受天宮之間的關係，多了一分溯源的意義。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉受天宮主祀玄天上帝（俗稱帝爺公），香火鼎盛。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉受天宮主祀玄天上帝（俗稱帝爺公），香火鼎盛。（記者謝介裕攝）

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