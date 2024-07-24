最精實萬安演習 前線金門軍民演練超到位

金門萬安47號演習登場，模擬金門縣政府遭到敵軍飛彈、飛機襲擊。（記者吳正庭攝）

2024/07/24 21:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地區年度軍民聯合防空（萬安47號）演習今天登場，模擬金門縣政府遭受敵軍飛彈、飛機襲擊，陸軍金門防衛指揮部防空作戰中心發布防情狀況，引導金門縣警察局實施警報傳遞與發放，對於金門各單位演練，副統裁官警政署副署長詹永茂說，金門的演練做得非常好。

金門1949年起陸續與中國發生5次大小戰役，島民有濃厚敵情觀念，執行防空演習相當配合，除了道路人車管制、員工、民眾到地下室疏散避難，平日車水馬龍的首善金城市區，立即靜悄悄；消防局模擬假想金門縣政府遭敵飛彈（機）攻擊，建築物倒塌、火災、重要設施損壞及人員傷亡，消防人員進場演練戰災搶救。

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縣府社會處及金湖鎮公所於早期的「戰鬥坑道」金湖鎮瓊林里辦公處開設戰時災民收容救濟站，設有水電、衛廁、照明設施、緊急電源、醫療救護、物資發放、諮詢服務、資訊及其它相關基本設施（備），提供災民3到5天的生活所需用品，並有人員實際扮演受難災民。

此外，陸軍金門防衛指揮部在放演習警報後，防空連飛彈班10分鍾內完成防空作戰準備，到選定位置放列雙聯裝刺針飛彈，確保地面部隊及核心區低空空域安全。

統裁部副統裁官詹永茂說，此次演習，不管是防情傳遞、警報發放、戰災搶救及災民收容救濟站開設，均能模擬實戰狀況，做到切實到位，尤其重點驗證區域金城鎮及金湖鎮內貼有防空疏散避難標誌牌的防空避難設施所有人（管理委員會、保全或住戶），聽聞防空警報後，均主動開啟地下室車道鐵捲門，供周邊民眾就近避難，路上的行人或車輛駕駛也能配合警、民力的引導，演練做得非常好，是一次很成功的演習。

金門萬安47號演習登場，模擬金門縣政府遭到敵軍飛彈、飛機襲擊。（記者吳正庭攝）

金門萬安47號演習登場，模擬金門縣政府遭到敵軍飛彈、飛機襲擊，員工向外奔逃。（記者吳正庭攝）

金門萬安47號演習登場，縣府員工疏散到地下室，採取防護姿勢。（記者吳正庭攝）

金門萬安47號演習登場，金城鎮公所員工躲到地下室停車場掩蔽，動作精實。（記者吳正庭攝）

金門實施萬安47號演習，金防部防空連飛彈班10分鍾內完成防空作戰準備，至選定位置放列雙聯裝刺針飛彈，確保地面部隊及核心區低空空域安全。（金防部提供）

縣府社會處及金湖鎮公所於早期的「戰鬥坑道」金湖鎮瓊林里辦公處開設戰時災民收容救濟站，設有水電、衛廁、照明設施、緊急電源、醫療救護、物資發放、諮詢服務。（記者吳正庭攝）

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