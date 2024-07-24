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凱米颱風來襲 台中市開放紅黃線可停車 明停收垃圾

台中起風了不必急著移車，市府開放紅黃線可停車。（圖：市府提供）

台中起風了不必急著移車，市府開放紅黃線可停車。（圖：市府提供）

2024/07/24 21:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風來襲，台中漸出現風勢，台中市交通局指出，配合明天（25日）停止上班上課，考量民眾停車安全，台中市15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路8段（福泰街至環河路一段）開放停車，並暫停路邊停車格收費，開放到市府宣布恢復上班日上午7點止。

此外，環保局指出，為顧及市民及清潔隊員人身安全，台中市明（25）日暫停垃圾收運、資源回收、廚餘收運作業。

捷運綠線明日調整為15分鐘班距

台中捷運公司表示，捷運綠線將配合停班停課調整班距，明日全日為15分鐘班距，並視旅運狀況機動調整，舊社站「捷舞103」空間也將暫停對外開放使用，請旅客留意相關訊息。

交通局指出，平面道路紅黃線路段開放停車期間，請民眾應順向靠邊停放，道路維持雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所仍禁止臨時停車。

交通局指出，開放紅黃線路段停車主要為避免颱風豪雨危及民眾生命、財產安全，交通局在凱米颱風來襲時，開放部份路段停車，也籲請民眾密切注意恢復禁止停車時間，颱風過後請立即移開車輛，以維行車安全與順暢，並請於車輛擋風玻璃預留電話號碼，以利聯絡。

交通局另指出，全市路邊停車格，在颱風天停止上班期間暫停收費，公有路外停車場（含地下停車場），則皆照常收費。

至於台中市公車為確保行車安全，市區客運配合停班停課調整發車班次，首班車延後至上午8時發車並依照颱風（減班）班表營運，後續視風雨情況，逐步恢復公車營運服務；市民小巴、小黃公車及梨山幸福巴士於明日全面停駛。

此外，台中市公共自行車租賃系統於明日全面暫停營運，暫停營運期間車輛可歸還不可借出，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

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