強颱凱米10級暴風今晚籠罩北市 已9人受傷

受凱米颱風影響，北市街頭難得冷清，但仍有民眾外出，遭強風吹摔倒受傷的情形。（記者何玉華攝）

2024/07/24 21:36

〔記者何玉華／台北報導〕台北市今（24）晚將進入凱米颱風10級暴風半徑，明晨可望脫離，台北市長蔣萬安表示，目前通報有9名民眾受傷，多是騎機車摔倒或是被砸傷，明天續放假一天，民眾非必要勿出門，並指示工務局動員盡速協助公園路燈工程管理處路樹恢復。

蔣萬安今天晚間主持凱米颱風第3次工作會報，他強調，北市已進入10級暴風籠罩，而在此之前通報的災情中，最大宗是路樹倒塌，佔了6成，要求工務局轄下單位動員，全力協助公園處搶災復原外；明天若有更多災情，必要時請求軍方給予支援；同時要求警方巡邏時，一旦發現路樹倒塌或招牌沒有穩固，要主動即刻通報權責單位盡快搶修。

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蔣萬安指出，有9名民眾受傷，檢視資料都是民眾外出，多是騎機車摔倒或被砸傷，請觀光傳播局及相關局處，再次加強宣導，非必要絕對避免外出。而南港山區、尤其茶製場預估雨量將非常大，南港區公所要特別注意，做好撤離民眾準備。

災防辦統計至今晚7時前，共接獲602件災情通報，以路樹災情最多共373件，包含文林北路244號周邊倒了兩棵大路樹、松河街300號前路樹倒塌擋住馬路、內湖環山路2段50巷14弄14之7也有路樹倒塌，南港松河街也有私人土地樹木倒塌壓到車子及多輛機車，其他還有電桿、纜線毀損或停水、停電、停話等民生基礎設施災情84件，其他多為廣告招牌掉落等。

受凱米颱風影響，北市街頭難得冷清，但仍有民眾外出，遭強風吹摔倒受傷的情形。（記者何玉華攝）

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