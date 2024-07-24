強颱凱米花蓮外海打轉 估颱風中心深夜登陸

氣象署更新強颱凱米最新動態，目前凱米仍在花蓮外海打轉，預估今晚至深夜，颱風中心才會登陸，但時間、地點仍要持續觀察。（擷自氣象署網站）

2024/07/24 21:51

〔中央社〕氣象署更新強颱凱米最新動態，目前凱米仍在花蓮外海打轉，預估今晚至深夜，颱風中心才會登陸，但時間、地點仍要持續觀察；提醒宜蘭、花蓮、中南部、各山區仍要留意劇烈降雨。

中央氣象署今天晚間持續發布今年第3號強烈颱風凱米海上陸上颱風警報，晚間8時中心位置在花蓮的南南東方約40公里海面上，以每小時15公里速度，向西北進行；中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

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氣象署預報員謝佩芸晚間在颱風記者會中表示，凱米過去3小時，因為受到地形影響，於花蓮沿海向南移動，未來中心有打轉後向西北移動的趨勢，其暴風圈仍籠罩台灣，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

謝佩芸說，預估今天晚間至深夜登陸台灣，但現在仍然在海面上打轉，因此登陸的時間、地點仍要持續觀察。

謝佩芸指出，今晚起至明晨颱風影響，台灣各地沿海、空曠地區及離島風力明顯偏強，宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島有13至15級強陣風；西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖、馬祖有10至11級強陣風；台東沿海及空曠地區、台北市、金門有9至10級強陣風。

謝佩芸提到，颱風環流影響全台，今晚至明天清晨颱風通過台灣上空，降雨情形仍然持續，除了宜蘭南側至花蓮北側，中南部降雨也會持續；明天白天颱風通過之後南方的雲系也會帶來相當大的降雨，中南部地區要特別注意；未來24小時，嘉義以南地區、苗栗、宜花山區要留意超大豪雨。

謝佩芸提醒，台灣附近各沿海地區及澎湖、金門、馬祖風浪明顯偏大，並易有長浪發生，尤其東北部、東部沿海已有8公尺以上浪高，基隆北海岸、西半部、東南部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖亦有6公尺以上浪高。

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