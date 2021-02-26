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    高雄中博高架橋要拆了 陳其邁：城市門戶新里程碑

    中博高架橋串接高雄市區最重要的橋樑之一。（記者王榮祥攝）

    中博高架橋串接高雄市區最重要的橋樑之一。（記者王榮祥攝）

    2021/02/26 17:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕貫穿高雄市中心的中博高架橋服務17年後功成身退，明天（27日）凌晨0點啟動拆除作業，中山路、博愛路段將中斷9天，3月8日婦女節才會由站西路重新串聯，高雄市長陳其邁形容，這是城市門戶的新里程碑。

    中博高架橋位於台鐵高雄車站正上方，北接博愛路、南接中山路，17年前因為高雄捷運與鐵路地下化等工程而興建，如今也因為鐵路地下化通車、高雄車站改建工程而將功成身退。

    高雄市政府說明，高架橋長度約840公尺，原本設計整體拆除工程要6個多月，經與鐵道局協調，決定分段施工、將工期縮減至兩個月；第一階段會集中火力，由兩側引道先拆除，將原本計畫2個多月的引道拆除期程大幅減少到9天，讓市區交通及工程對附近社區的諸多衝擊降到最低。

    陳其邁今偕同交通部政次王國材，立委李昆澤、許智傑、趙天麟，高雄市議長曾麗燕、多位議員，市府團隊、鐵道局南工處團隊，三民區、新興區各里長，台灣基進代表等，共同見證中博高架橋最後一天身影。

    陳其邁認為，包括中博高架橋拆除工程在內的高雄車站建設，不只傳承歷史，還能夠保存原來車站的風貌，且跟整個天際線縫合後所創造出來的景觀，很多都是過去鐵路地下化沒有辦法達到，他形容這將是城市門戶的新里程碑。

    諸多怪手已在中博橋旁待命，準備今晚12點拆除作業。（記者王榮祥攝）

    諸多怪手已在中博橋旁待命，準備今晚12點拆除作業。（記者王榮祥攝）

    工程人員先行拆除中博高架橋上部分管線。（記者王榮祥攝）

    工程人員先行拆除中博高架橋上部分管線。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁、高市議長曾麗燕與眾多來賓，一起見證中博高架橋最後一天身影。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁、高市議長曾麗燕與眾多來賓，一起見證中博高架橋最後一天身影。（記者王榮祥攝）

    服務高雄17年的中博高架橋，今夜12點功成身退。（擷取自林欽榮臉書）

    服務高雄17年的中博高架橋，今夜12點功成身退。（擷取自林欽榮臉書）

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