淡水沙崙文創園區 千坪親水設施「復刻」海水浴場回憶

「沙崙園區暨停車場用地招商案」基地與海岸仍相隔150米，現階段禁止民眾下水嬉戲。（新北市經發局提供）

2021/02/25 12:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市「沙崙園區暨停車場用地招商案」，採設定地上權方式委由南山人壽開發，打造「淡水沙崙、文創Salon」，今天由新北市長侯友宜宣布投資啟動，預估每年吸引5萬人次消費，侯友宜說，沙崙海水浴場是在地民眾童年回憶，南山人壽將規劃千坪戶外親水設施，復刻親水體驗，預計2025年完工。

侯友宜說，「淡水沙崙、文創Salon」鄰近淡海輕軌沙崙站（V27），除了千坪戶外親水設施，另規劃南山星空舞台、演藝廳，供藝文團體免費申請展演使用；有路外停車空間以及企業會議中心暨教育會館，消費人口將帶動周邊發展，打造全新明亮、安全的親水文創休憩場域。

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侯友宜比喻，淡水就像北台灣的沙龍，承載著文藝、美景與歷史交錯的榮光，南山人壽將引入藝文團體、文化表演、親水休憩等活動，如同「沙龍」匯集人潮。

南山人壽代理總經理范文偉說，南山投資21億元打造「淡水沙崙、文創Salon」，園區分為「文化特定產業專用區」和「停車場用地」，文化特定產業專用區規劃星空舞台、演藝廳、戶外親水設施；停車場用地規劃停車場、教育訓練中心，並保留展示約137年歷史的清法戰爭滬尾古戰場城岸遺蹟。

新北市議員鄭宇恩認為，園區以「親水、文創」為號召，市長也曾公開表示招商案要規劃「水樂園」，但目前基地範圍不包括沙灘、民眾只能在人造戶外親水設施戲水，此外，園區建物量體也是以企業內部員工訓練為主，與地方期待有落差

范文偉澄清，南山的規劃一直都有納入親水設施；新北市政府經濟發展局則回應，沙崙沿岸海域為禁止水域遊憩活動區域，將每5年進行一次海象調查，安全無虞才有機會開放，此外，基地與海岸線相隔約120米，民眾不得在海邊戲水。

經發局表示，招商案共兩塊基地，「文化特定產業專用區」2.1公頃和「停車場用地」1.5公頃都是國有土地，今年1月起設定地上權50年，開發權利金6200萬元，權利金分配國產署約8成多、市府1成多。

淡水沙崙海水浴場荒廢約22年，新北市政府規劃招商案「沙崙園區暨停車場用地招商案」，採設定地上權方式委由南山人壽開發，打造「淡水沙崙、文創Salon」（新北經發局提供）

「淡水沙崙、文創Salon」規劃千坪戲水設施。（新北市經發局提供）

「沙崙園區暨停車場用地招商案」願景為夏日親水、觀星觀海的新興藝文親水聚會沙龍場所。（新北市經發局提供）

「沙崙園區暨停車場用地招商案」基地與海岸仍相隔150米，現階段禁止民眾下水嬉戲。（新北市經發局提供）

「文化特定產業專用區」規劃星空舞台、演藝廳、戶外親水設施。（新北市經發局提供）

新北市長侯友宜（左三）宣布「沙崙園區暨停車場用地招商案」打造為「淡水沙崙、文創Salon」，左起依序為新北市議員蔡錦賢、財政部國產署長曾國基、南山人壽代理總經理范文偉、立委洪孟楷、新北市議員鄭戴麗香。（記者陳心瑜攝）

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