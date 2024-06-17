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雄中第3年挑戰扛三太子環台 28天將步行1035公里路

雄中儀隊學生今年將第3次參加九天盃太子極限環台賽，今在高雄三鳳宮的加持下，宣布將自7月1日起展開28天的步行環台挑戰。（記者許麗娟攝）

雄中儀隊學生今年將第3次參加九天盃太子極限環台賽，今在高雄三鳳宮的加持下，宣布將自7月1日起展開28天的步行環台挑戰。（記者許麗娟攝）

2024/06/17 15:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕暑假將至，高雄中學學生第3年組隊挑戰九天盃太子極限環台賽，今年由7名儀隊成員，以及10名學生與學長伴隨參與，預計自7月1日自台中出發，以逆時針方式步行28天環台1圈，全程約1035公里路程，除了磨練體能與心志，也會沿途為公益團體募款。

高雄中學與九天民俗技藝團今（17）日在高雄三鳳宮宣布第12屆九天盃太子極限環台賽將於7月1日出發，28天賽程中，須7人組隊分工合作扛10公斤重的「三太子神偶」完成徒步環島挑戰的熱血壯舉。

雄中自2022年由教官孫一弘發起，在獲得家長會支持下，鼓勵雄中儀隊的隊員參加，從第10屆分段賽自高雄走到花蓮豐濱試水溫，到第2年部分學生報名參加全程完賽，今年邁入第3年，將完整組成1支7人隊伍，代表「雄中儀隊」參加極限環台賽。孫一弘說，這段步行環台的過程會很辛苦，腳會起水泡受傷、會竟見分岐，但透過溝通、面對挫折，結束後會得到更多回饋。

7名參與的儀隊成員中，將升高二的孫秉浩與雄中退休主任教官孫足承的父子檔最受矚目，孫足承曾多次參與這項賽事，去年曾帶國中剛畢業的孫秉浩一同走了7天，今年父子2人以挑戰全程28天為目標。

孫秉浩說，去年走沒有揹三太子，今年要首次輪流揹神偶，裡頭不透風、悶熱都將是體能的考驗；孫足承則說，過去曾和兒子一同參加三鐵比賽，希望這28天能陪伴孩子邊走邊看，親眼及親身去感受台灣的人事物。

另一名預計走完全程的學生劉家有說，為了克服漫長路程跟酷熱氣候，從今年1月起開始進行長距離的步行訓練，也希望屆時能將過程和感受記錄下來。

而雄中畢業的學長許博能將第2度陪同學弟妹挑戰全程，台大生許博能去年透過活動及臉書粉專為弱勢團體募款，今年也將繼續回饋社會，並沿途分享經驗給參學的學弟妹，他認為，第3至7天將是最痛苦的階段，包括天氣炎熱、腳起水泡和心靈等都需克服。

此外，來自科學班1年級女生王庭甄是雄中儀隊首位女隊員，也將首次挑戰分段單日賽程，預計於7月7日加入團隊挑戰從高雄楠梓走到屏東市。

雄中校長莊福泰表示，站在教育立場，希望學生勇敢突破挑戰，未來在人生道路面對困難就不會膽怯，這是非常重要的學習過程，校方支持學生勇敢繞台，同時用腳和用心去體會台灣的風土文化和自然景觀。

九天技藝團團長許振榮說，這是一項屬於台灣文化的極限挑戰，7人1組的過程中，會體到團隊的革命情感，全台也將有300多台哈雷志工會輪流參與維護學生路上的安全，路程中也有醫護人員每天為學生做健康檢查。

雄中儀隊學生屆時將在臉書「微笑南臺灣 為公益而跑」活動粉專，用實際行動與社福機構合作，在環島過程中為高雄在地社福機構勸募， 也讓大眾看到年輕學子對回饋社會的付出，體現出青少年的人文關懷。

高雄三鳳宮董事長孫宗英（左）贈送平安符給參與的學生，由雄中校長莊福泰（右）代表收下。（記者許麗娟攝）

高雄三鳳宮董事長孫宗英（左）贈送平安符給參與的學生，由雄中校長莊福泰（右）代表收下。（記者許麗娟攝）

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