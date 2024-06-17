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身障者搭機受阻！綠委要求提解方 民航局：盡速討論

台灣身心障礙者自立生活聯盟等民間團體與民進黨立委洪申翰，17日舉行記者會，指身心障礙者搭飛機常遇困難，請民航局拿出方案。（記者謝君臨攝）

台灣身心障礙者自立生活聯盟等民間團體與民進黨立委洪申翰，17日舉行記者會，指身心障礙者搭飛機常遇困難，請民航局拿出方案。（記者謝君臨攝）

2024/06/17 15:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣身心障礙者自立生活聯盟等民間團體與民進黨立委洪申翰，17日舉行記者會，指身心障礙者搭飛機常遇困難，請民航局拿出方案，告訴航空公司該怎麼做。民航局回應，會盡速請無障礙交通環境推動小組討論。

台自盟秘書長林君潔指出，無障礙服務不齊全、資訊不清、電池規範不一、拒絕機邊托運、移位輔具與機場設施設備不足讓地勤人員難以協助等，都是身心障礙者常遇到的問題。

台自盟提出4點訴求：強化無障礙委員會的運作與選任，並將會議資料公開於網路上；召集各障別個人或障礙團體代表，重新檢討擬定無障礙服務指引，系統性改革與落實；編列預算增購輔具及機場無障礙設備，以利工作人員提供服務，並提供完善無障礙服務教育訓練；建立有效監督與申訴機制。

洪申翰認為，這是義務而非慈善，在邁入高齡化社會後，這樣的需求會越來越強烈，請民航局拿出方案，告訴航空公司該怎麼做。

民航局回應，為服務身心障礙旅客，除要求各航空站與民航業者在官網設置專區，民航局也在官網建立平台連結相關網頁，供旅客查詢使用。

民航局表示，為持續推動及改善行動不便者無障礙空運環境，已與桃機公司成立通用化無障礙交通環境推動小組，民間團體希望建立統一指引的建議，將儘速由小組討論。

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