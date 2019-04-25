通霄海水浴場招流標 公所再接再厲：6/1仍會開放

2019-04-25 18:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣目前唯一的海水浴場通霄鎮海水浴場，去年並未開放，讓不少民眾與遊客相當失望，通霄鎮公所今年重新招標，希望引進廠商活化海水浴場，不過第一次招標遺憾流標。通霄鎮長陳漢志說，近期會重新上網招標，期盼廠商投入經營。

陳漢志說，第二次招標結果將於5月下旬出爐，若真的仍無廠商投標，通霄鎮公所將自主營運，確定於6月1日開放，預計開放至9月底，方便民眾消暑、戲水。

通霄鎮公所說，統計往年遊客到訪通霄海水浴場人數，暑期旺季期間每週湧入約5萬名遊客，遊客人數比通霄鎮人口還多，代表海水浴場有相當發展潛力。陳漢志說，還是希望廠商能夠投入海水浴場經營，發展在地觀光。

目前通霄鎮公所正同步規劃自主營運企劃，目前參考以往營運方式，接下來若真無廠商投標，通霄鎮公所規劃將攤販、烤肉區、海灘戲水區域等部分區域，租給業者投入設備，增添通霄海水浴場更多亮點。

通霄海水浴場招標案採取標租至自治條列規定的最長時間，至10年後的4月30日，希望給廠商更多營運發揮的空間與時間，以免廠商因一年一租無法回收投資成本。

不少鎮民認為，通霄海水浴場是鎮內重要觀光景點，除了委外招標，鎮公所也可朝長期規劃，思考海水浴場未來定位與營運方向。

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