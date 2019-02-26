測試自駕車 蔡英文、賴清德按讚

2019-02-26

〔記者簡惠茹、陳鈺馥／台北報導〕台灣自駕車上路踏出第一步！國內第一座封閉測試場域「台灣智駕測試實驗室」昨天開幕，蔡英文總統親自搭上自駕車試行，順利繞過慢速車、行經圓環等測試項目，體驗後大力比「讚」！

位於台南沙崙科學城的台灣智駕測試實驗室昨啟用，由科技部國家實驗研究院和經濟部車輛研究測試中心管理營運，蔡總統昨和前行政院長賴清德等人參與自駕車測試體驗。

總統表示，這是台灣第一座封閉式自駕車測試場域，有多元複雜且符合國際標準的交通情境，可進行實驗測試，期許各政府單位更同心協助產學研界提升自駕車技術研發並完整測試功能；自駕車是台灣不可錯過的機會，零組件廠商可找到新的春天，整體產業可再創高峰。

「無人載具科技創新實驗條例」去年底通過，自駕車上路須先取得封閉場域測試報告，才能到市區道路實測。科技部長陳良基指出，實驗室對產業和學研界都非常重要，期許可與歐洲交通安全規範連結，讓台灣的測試報告可在國際通用。

實驗室計畫主持人張龍耀表示，各國打造的測試場域所測試的項目都不大一樣，台灣針對本身交通環境做特別規劃，例如加入摩托車環境的行車路線；今年還會新增天候降雨測試，例如夏天午後雷陣雨猛烈、部分地區淹水時還能否行駛，目前只有日本有天候測試。

張龍耀指出，實驗室已和宏碁、中華電信數據通信分公司及成功大學等六單位簽署合作備忘錄，目前各單位研發車輛多已可達自駕車Level 4的等級，意即自動駕駛為主，同時允許人為介入。

自駕巴士 明年特定路線上路

行政院科技會報辦公室表示，預計今年六月起，自駕車廠商將結合營運商、法人、地方政府等組成團隊，依據「無人載具科技創新實驗條例」申請試營運，並完成自駕巴士上路規劃，推動明年特定路線自駕巴士服務上路。

科技辦並表示，下一步將逐步延伸至無人機及自駕船，並結合地方創生，與地方合作發展具在地特色的無人載具服務營運模式，例如應用自駕車與無人機於偏鄉物流，自駕船可結合港區觀光。

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