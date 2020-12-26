南一中發起「一中全糖主義黨」 30日創黨大會

台南一中發起「一中全糖主義黨」，將於30日舉行成立大會。（擷自「一中全糖主義黨」臉書粉專）

2020/12/26 15:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中發起學生政黨「一中全糖主義黨」，將於30日成立創黨大會，其中創會宗旨之一「預防中一中與大雄中帝國之併吞」，發揮學生創意梗引發關注。

「一中全糖主義黨」黨章宗旨，包括「增進全體同學之福祉」、「共創全校平等之理念」、 「增進學生之公民素養」、「以迷因宣傳學生自治」、「宣揚全糖主義」、「預防中一中與大雄中帝國之併吞」、「推動建構一中南女地下道 」，臉書粉專發佈30日創黨大會線上直播，還加註「看到槍請不要太驚嚇」！

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參與籌黨的南一中學生蔡偉柏表示，創黨主要是增進同學對學生自治關注度，對學校及學生會達成監督效用，並在學生議會裡做實事，歡迎任何對學生自治有興趣或只是覺得很好玩想了解的同學入黨，以詼諧幽默但保持認真的方式，激發大家對學生自治的參與。

「一中全糖主義黨」擬定議題目標，例如關注冬季運動服改款進度，推動學生公投法表達意見送進學生議會，以及成立選舉及議案民調機構等，成為「全一中最公權力的民調機構」；此外推動議事公開化，固定發布會議內容，未來用平面媒體或影片形式發布該政黨提案及重大精華。

台南一中與台中一中都有「一中」校名簡稱，網友們曾為「爭一中」論戰，繼台中一中去年率全國之先成立學生政黨，南一中這回成立「一中全糖主義黨」，再度點名「中一中」引發熱議。

網友留言「第6點是要一中各表嗎」、「台南一中才真一中啦」、「全糖是新台南人，多糖才是老台南人」、「糖朝盛世要來了嗎 」；也有人說 「這不是第一個南一中學生創立的政黨喔，解嚴那1年我們就幹過這種事了，南一中77級的應該都記得」。（15:35更新）

「一中全糖主義黨」宗旨。（擷自「一中全糖主義黨」臉書粉專）

南一中今年12月10日慶祝99年校慶活動。（南一中提供）

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