為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南一中發起「一中全糖主義黨」 30日創黨大會

    台南一中發起「一中全糖主義黨」，將於30日舉行成立大會。（擷自「一中全糖主義黨」臉書粉專）

    台南一中發起「一中全糖主義黨」，將於30日舉行成立大會。（擷自「一中全糖主義黨」臉書粉專）

    2020/12/26 15:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中發起學生政黨「一中全糖主義黨」，將於30日成立創黨大會，其中創會宗旨之一「預防中一中與大雄中帝國之併吞」，發揮學生創意梗引發關注。

    「一中全糖主義黨」黨章宗旨，包括「增進全體同學之福祉」、「共創全校平等之理念」、 「增進學生之公民素養」、「以迷因宣傳學生自治」、「宣揚全糖主義」、「預防中一中與大雄中帝國之併吞」、「推動建構一中南女地下道 」，臉書粉專發佈30日創黨大會線上直播，還加註「看到槍請不要太驚嚇」！

    參與籌黨的南一中學生蔡偉柏表示，創黨主要是增進同學對學生自治關注度，對學校及學生會達成監督效用，並在學生議會裡做實事，歡迎任何對學生自治有興趣或只是覺得很好玩想了解的同學入黨，以詼諧幽默但保持認真的方式，激發大家對學生自治的參與。

    「一中全糖主義黨」擬定議題目標，例如關注冬季運動服改款進度，推動學生公投法表達意見送進學生議會，以及成立選舉及議案民調機構等，成為「全一中最公權力的民調機構」；此外推動議事公開化，固定發布會議內容，未來用平面媒體或影片形式發布該政黨提案及重大精華。

    台南一中與台中一中都有「一中」校名簡稱，網友們曾為「爭一中」論戰，繼台中一中去年率全國之先成立學生政黨，南一中這回成立「一中全糖主義黨」，再度點名「中一中」引發熱議。

    網友留言「第6點是要一中各表嗎」、「台南一中才真一中啦」、「全糖是新台南人，多糖才是老台南人」、「糖朝盛世要來了嗎 」；也有人說 「這不是第一個南一中學生創立的政黨喔，解嚴那1年我們就幹過這種事了，南一中77級的應該都記得」。（15:35更新）

    「一中全糖主義黨」宗旨。（擷自「一中全糖主義黨」臉書粉專）

    「一中全糖主義黨」宗旨。（擷自「一中全糖主義黨」臉書粉專）

    南一中今年12月10日慶祝99年校慶活動。（南一中提供）

    南一中今年12月10日慶祝99年校慶活動。（南一中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    君子之爭「爭一中」 「一中盃」展現運動家精神
    2020/12/21 21:47

    君子之爭「爭一中」 「一中盃」展現運動家精神
    南一中楊振杰短暫醒來 成醫：昏迷指數約7將全力救治
    2020/08/19 16:58

    南一中楊振杰短暫醒來 成醫：昏迷指數約7將全力救治

    三商美邦攜手同仁　為弱勢孩童圓夢
    明年百年校慶 南一中號召校友徵文出紀念特刊
    2020/08/17 20:46

    明年百年校慶 南一中號召校友徵文出紀念特刊
    南一中創校以來最大型單一年級同學會 老同學驚呼：怎變這麼老？
    2020/08/16 14:53

    南一中創校以來最大型單一年級同學會 老同學驚呼：怎變這麼老？

    存投組 股債穩波動
    南一中、中一中之爭扯上台南人愛吃甜 黃偉哲盼展現高EQ
    2020/08/11 17:03

    南一中、中一中之爭扯上台南人愛吃甜 黃偉哲盼展現高EQ
    小書包再掀「一中之戰」！中一中嗆南一中：沒人錄取台大醫
    2020/08/11 15:40

    小書包再掀「一中之戰」！中一中嗆南一中：沒人錄取台大醫
    生活今日熱門
    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光
    2020/12/25 23:30

    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練
    2020/12/26 00:00

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了
    2020/12/25 19:02

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆
    2020/12/25 18:38

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播